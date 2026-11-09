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Безветренная погода вызвала рост цен на электроэнергию в Европе - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Безветренная погода вызвала рост цен на электроэнергию в Европе
Безветренная погода вызвала рост цен на электроэнергию в Европе - 09.11.2026, ПРАЙМ
Безветренная погода вызвала рост цен на электроэнергию в Европе
Цены на электроэнергию в Европе в понедельник подскочили выше отметки в 600 евро за мегаватт-час из-за резкого сокращения выработки ветровой энергии, сообщает... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:50+0300
2026-11-09T12:54+0300
газ
европа
германия
великобритания
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Европе в понедельник подскочили выше отметки в 600 евро за мегаватт-час из-за резкого сокращения выработки ветровой энергии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные торгов. "В понедельник пиковые вечерние цены на электроэнергию в Европе подскочили выше 600 евро за мегаватт-час из-за резкого падения выработки ветровой энергии, что демонстрирует, насколько напряженной может стать ситуация на рынке электроэнергии при низком уровне производства возобновляемой энергии", - передает агентство. Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит издание, выработка ветровой и солнечной энергии в северо-западной и центральной Европе останется низкой до среды, поскольку медленно движущийся погодный фронт принесет отсутствие ветра. По прогнозам, особенно сильное затишье ожидается в Германии, Великобритании и странах Бенилюкса. Британский оператор электросетей уже предупредил, что в результате этого в понедельник может возникнуть дефицит электроэнергии в размере около 1,4 гигаватта, уточняет Блумберг. Отмечается, что увеличение спроса на отопление также может усугубить дефицит электроэнергии на рынке, поскольку на этой неделе температура воздуха в Европе опустится на 1-3 градуса ниже нормы. Постоянное давление на энергетические рынки отражается в высоких фьючерсных ценах, уточняет агентство. Декабрьские контракты в Германии и Франции уже торгуются на бирже EEX по цене около 200 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза выше, чем годом ранее.
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газ, европа, германия, великобритания
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:50 09.11.2026 (обновлено: 12:54 09.11.2026)
 
Безветренная погода вызвала рост цен на электроэнергию в Европе

Блумберг: цены на электроэнергию в Европе подскочили выше 600 евро за мегаватт-час

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Европе в понедельник подскочили выше отметки в 600 евро за мегаватт-час из-за резкого сокращения выработки ветровой энергии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные торгов.
"В понедельник пиковые вечерние цены на электроэнергию в Европе подскочили выше 600 евро за мегаватт-час из-за резкого падения выработки ветровой энергии, что демонстрирует, насколько напряженной может стать ситуация на рынке электроэнергии при низком уровне производства возобновляемой энергии", - передает агентство.
Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит издание, выработка ветровой и солнечной энергии в северо-западной и центральной Европе останется низкой до среды, поскольку медленно движущийся погодный фронт принесет отсутствие ветра.
По прогнозам, особенно сильное затишье ожидается в Германии, Великобритании и странах Бенилюкса.
Британский оператор электросетей уже предупредил, что в результате этого в понедельник может возникнуть дефицит электроэнергии в размере около 1,4 гигаватта, уточняет Блумберг.
Отмечается, что увеличение спроса на отопление также может усугубить дефицит электроэнергии на рынке, поскольку на этой неделе температура воздуха в Европе опустится на 1-3 градуса ниже нормы.
Постоянное давление на энергетические рынки отражается в высоких фьючерсных ценах, уточняет агентство. Декабрьские контракты в Германии и Франции уже торгуются на бирже EEX по цене около 200 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза выше, чем годом ранее.
 
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