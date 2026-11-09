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Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 4%
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 4% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 4%
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером снижаются почти на 4% - до 954 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T23:08+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером снижаются почти на 4% - до 954 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1008,2 доллара (+1,9%). Ценовой максимум на данный момент составляет 1014,3 доллара (+2,5%), ценовой минимум - 938,5 доллара (-5,1%). По состоянию на 22.33 мск показатель составлял 953,9 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 989,5 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 4%
ICE: биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 4%
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером снижаются почти на 4% - до 954 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1008,2 доллара (+1,9%). Ценовой максимум на данный момент составляет 1014,3 доллара (+2,5%), ценовой минимум - 938,5 доллара (-5,1%). По состоянию на 22.33 мск показатель составлял 953,9 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 989,5 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.