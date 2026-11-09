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Сокращение помощи Украине ударит по самой Европе, пишет NZZ

Сокращение помощи Украине ударит по самой Европе, пишет NZZ - 09.11.2026, ПРАЙМ

Сокращение помощи Украине ударит по самой Европе, пишет NZZ

Попытка сэкономить на поддержке Киева с высокой вероятностью приведет к еще большим расходам для самого Евросоюза — от новой волны беженцев до разгона инфляции... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:50+0300

мировая экономика

украина

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европа

марин ле пен

владимир зеленский

всу

ес

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Попытка сэкономить на поддержке Киева с высокой вероятностью приведет к еще большим расходам для самого Евросоюза — от новой волны беженцев до разгона инфляции на Украине и ослабления ее обороноспособности, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.Отправной точкой для анализа стали расчеты потребностей Украины на 2027 год: по оценкам, озвученным Владимиром Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе, боевые действия обойдутся стране в 155 миллиардов евро, а дефицит финансирования составляет не менее 70 миллиардов. Ранее согласованная кредитная программа ЕС объемом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы предполагала ежегодные транши по 45 миллиардов, однако часть обещанных взносов от Канады, Японии, Великобритании и Норвегии до сих пор не обеспечена реальным финансированием.Сценарий первый: урезание вдвое. Если вместо 45 миллиардов евро в год Киев получит лишь половину, Украина еще сможет продолжать сопротивление, но способность ВСУ вести длительные боевые действия существенно снизится. Ключевое последствие для Европы — новая волна украинских беженцев, которую издание прямо называет "катастрофическими последствиями" для стран ЕС: это дополнительные расходы на размещение, социальную поддержку и интеграцию при уже существующем давлении на бюджеты.Сценарий второй: полное прекращение. В этом случае Украину ждет разгон инфляции: при отсутствии внешних вливаний правительству придется либо прибегать к эмиссионному финансированию дефицита, либо резко сокращать расходы. Одновременно фронт может недополучить беспилотники, боеприпасы и запчасти для техники, а полное прекращение помощи приближает капитуляцию Киева — но главный удар, как подчеркивает издание, все равно примет Европа.Политический фон. Анализ появился не в вакууме: в Германии идут дискуссии о сокращении финансирования, а во Франции выборы в апреле 2027 года могут привести к смене курса — Марин Ле Пен уже заявила о намерении прекратить французские вливания в течение шести месяцев после прихода к власти. "Попытка европейских стран сэкономить на поддержке Киева может в дальнейшем обернуться значительно большими расходами", — резюмирует NZZ.

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мировая экономика, украина, киев, европа, марин ле пен, владимир зеленский, всу, ес