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ФАС предписала исключить более 2,2 млрд руб из тарифов по ТКО

ФАС предписала исключить более 2,2 млрд руб из тарифов по ТКО - 09.11.2026, ПРАЙМ

ФАС предписала исключить более 2,2 млрд руб из тарифов по ТКО

Федеральная антимонопольная служба России предписала исключить более 2,2 миллиарда рублей из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T02:40+0300

2026-11-09T02:40+0300

2026-11-09T02:40+0300

бизнес

россия

приморский край

кировская область

мордовия

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предписала исключить более 2,2 миллиарда рублей из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС. "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить более 2,2 миллиарда рублей из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ... Это стало результатом проверок в 22 регионах, в которых ведомством было вынесено 29 предписаний об устранении нарушений", - пишет газета. Как пояснили "Известиям" в ФАС, в ряде субъектов РФ служба выявила "системные нарушения учета и экономического обоснования расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов". Так, в Кировской области, Приморском крае и Мордовии при расчете расходов на транспортирование применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния транспортирования отходов. В Башкирии при этом расходы на транспортировку ТКО рассчитывались на основании дополнительного соглашения, которое меняло существенные условия и противоречило законодательству. "По результатам проверки ФАС установила, что расходы на транспортирование ТКО в Новосибирской области являются экономически необоснованными. А в Курской и Смоленской областях, а также Краснодарском и Приморском краях учитывали расходы регионального оператора на собственное обращение с ТКО с добавлением величины НДС", - добавили "Известия". ФАС 1 октября сообщала, что с начала текущего года предписала исключить из тарифов ЖКХ более 30 миллиардов рублей экономически необоснованных расходов. Ведомство и ее территориальные органы проверили законность тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 84 регионах РФ. Также ФАС проверила обоснованность расходов в тарифах на передачу электроэнергии в 74 субъектах и достоверность решений в сфере обращения с ТКО в 26 регионах.

приморский край

кировская область

мордовия

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бизнес, россия, приморский край, кировская область, мордовия