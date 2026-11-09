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ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО

ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО - 09.11.2026, ПРАЙМ

ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует формирование тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:48+0300

2026-11-09T13:48+0300

2026-11-09T13:48+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875028105.jpg?1794221280

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует формирование тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), говорится в сообщении ведомства. "ФАС России получила полномочия по регулированию стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - рассказали в ФАС. Уточняется, что с 1 марта начали действовать утвержденные ФАС методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание ВДГО и ВКГО. На их основе региональные тарифные органы утверждают единые тарифные ставки на обслуживание, установку и замену газового оборудования. В соответствии с действующим порядком региональные тарифные службы должны до 31 декабря текущего года утвердить такие тарифы на 2027 год, заключили в ведомстве.

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