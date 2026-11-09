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ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО - 09.11.2026, ПРАЙМ
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ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО
ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО - 09.11.2026, ПРАЙМ
ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует формирование тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:48+0300
2026-11-09T13:48+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875028105.jpg?1794221280
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует формирование тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), говорится в сообщении ведомства. "ФАС России получила полномочия по регулированию стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - рассказали в ФАС. Уточняется, что с 1 марта начали действовать утвержденные ФАС методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание ВДГО и ВКГО. На их основе региональные тарифные органы утверждают единые тарифные ставки на обслуживание, установку и замену газового оборудования. В соответствии с действующим порядком региональные тарифные службы должны до 31 декабря текущего года утвердить такие тарифы на 2027 год, заключили в ведомстве.
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40
192
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40
192
40
россия
РОССИЯ
13:48 09.11.2026
 
ФАС проконтролирует формирование тарифов на обслуживание ВДГО и ВКГО

ФАС проконтролирует формирование тарифов на техобслуживание газового оборудования

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует формирование тарифов на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России получила полномочия по регулированию стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - рассказали в ФАС.
Уточняется, что с 1 марта начали действовать утвержденные ФАС методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание ВДГО и ВКГО. На их основе региональные тарифные органы утверждают единые тарифные ставки на обслуживание, установку и замену газового оборудования.
В соответствии с действующим порядком региональные тарифные службы должны до 31 декабря текущего года утвердить такие тарифы на 2027 год, заключили в ведомстве.
 
РОССИЯ
 
 
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