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В ФНПР объяснили, можно ли взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI
В ФНПР объяснили, можно ли взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI - 09.11.2026, ПРАЙМ
В ФНПР объяснили, можно ли взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI
Россияне могут по договоренности с начальником взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, чтобы протестировать новинки видеоигр, рассказали РИА Новости в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:56+0300
2026-11-09T16:56+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут по договоренности с начальником взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, чтобы протестировать новинки видеоигр, рассказали РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Ранее Telegram-канал Baza писал, что россияне массово начали брать отпуска и отгулы в связи с выходом видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6). Она анонсирована на 19 ноября. "График основных отпусков - это не список пожеланий. Без уважительной причины изменить в одностороннем порядке не получится. Если его утвердили, соблюдать должны обе стороны: и работник, и работодатель. Главное - договориться с руководством. Оно вправе согласиться, но может и отказать", - сказали в департаменте. В ФНПР уточнили, что при изменении планов сотрудник может попросить перенести отпуск на другое время или взять несколько дней в счет ежегодного отпуска. Для этого необходимо написать заявление и указать уважительную причину, например семейные обстоятельства или необходимость решить срочные личные вопросы. Окончательное решение останется за начальником. Кроме того, отметили в департаменте, хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска в течение года должна составлять не менее 14 календарных дней. График отпусков - это документ, который определяет очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам на предстоящий календарный год.
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бизнес, общество , фнпр
В ФНПР объяснили, можно ли взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI
ФНПР: россияне могут взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут по договоренности с начальником взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, чтобы протестировать новинки видеоигр, рассказали РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Ранее Telegram-канал Baza писал, что россияне массово начали брать отпуска и отгулы в связи с выходом видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6). Она анонсирована на 19 ноября.
"График основных отпусков - это не список пожеланий. Без уважительной причины изменить в одностороннем порядке не получится. Если его утвердили, соблюдать должны обе стороны: и работник, и работодатель. Главное - договориться с руководством. Оно вправе согласиться, но может и отказать", - сказали в департаменте.
В ФНПР
уточнили, что при изменении планов сотрудник может попросить перенести отпуск на другое время или взять несколько дней в счет ежегодного отпуска. Для этого необходимо написать заявление и указать уважительную причину, например семейные обстоятельства или необходимость решить срочные личные вопросы. Окончательное решение останется за начальником.
Кроме того, отметили в департаменте, хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска в течение года должна составлять не менее 14 календарных дней.
График отпусков - это документ, который определяет очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков сотрудникам на предстоящий календарный год.