https://1prime.ru/20261109/gazprom-875022376.html
"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:55+0300
2026-11-09T11:55+0300
2026-11-09T11:57+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступят Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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рынок, россия, газпром, банк россии, газпромбанк
Рынок, РОССИЯ, Газпром, Банк России, Газпромбанк
"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступят Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".