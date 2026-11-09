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"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей

"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей

"Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:55+0300

2026-11-09T11:55+0300

2026-11-09T11:57+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступят Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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