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В ГД рекомендовали снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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В ГД рекомендовали снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов
В ГД рекомендовали снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов - 09.11.2026, ПРАЙМ
В ГД рекомендовали снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов
Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:00+0300
2026-11-09T15:00+0300
технологии
бизнес
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875031607.jpg?1794225622
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных производителей мультфильмов. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции. Для таких организаций в 2027-2031 годах ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, в региональный бюджет - 0%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее пояснял, что по поручению президента страны ставка налога на прибыль для организаций, которые производят такие картины, будет снижена до 3%. Но для этого компания должна находиться в реестре организаций, производящих анимационную продукцию, в течение пяти лет. "На данный момент в реестре находится 77 компаний, но под условия подходит 53 компании", - сообщила на заседании комитета директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Анна Ярина. Такое решение повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов, считает он. А в кинотеатрах, на телевидении, на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории, полагает Мишустин. Согласно пояснительной записке, снижение ставки по налогу на прибыль для анимационных компаний позволит реинвестировать дополнительную прибыль в проекты для детской и семейной аудитории, а также в замещение программного обеспечения из недружественных стран в условиях санкций. При этом повысится привлекательность отрасли для частных инвесторов, средства которых составляют 80% бюджетов производства анимационного контента.
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технологии, бизнес, михаил мишустин, госдума
Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума
15:00 09.11.2026
 
В ГД рекомендовали снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов

Комитет Госдумы рекомендовал снизить налог на прибыль для производителей мультфильмов

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных производителей мультфильмов.
Документ внесен правительством РФ. Он направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции. Для таких организаций в 2027-2031 годах ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, в региональный бюджет - 0%.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее пояснял, что по поручению президента страны ставка налога на прибыль для организаций, которые производят такие картины, будет снижена до 3%. Но для этого компания должна находиться в реестре организаций, производящих анимационную продукцию, в течение пяти лет. "На данный момент в реестре находится 77 компаний, но под условия подходит 53 компании", - сообщила на заседании комитета директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Анна Ярина.
Такое решение повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов, считает он. А в кинотеатрах, на телевидении, на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории, полагает Мишустин.
Согласно пояснительной записке, снижение ставки по налогу на прибыль для анимационных компаний позволит реинвестировать дополнительную прибыль в проекты для детской и семейной аудитории, а также в замещение программного обеспечения из недружественных стран в условиях санкций. При этом повысится привлекательность отрасли для частных инвесторов, средства которых составляют 80% бюджетов производства анимационного контента.
 
ТехнологииБизнесМихаил МишустинГосдума
 
 
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