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СМИ: немецкий бизнес в США опасается тарифной политики Трампа

СМИ: немецкий бизнес в США опасается тарифной политики Трампа - 09.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: немецкий бизнес в США опасается тарифной политики Трампа

Немецкая промышленность перенесла значительную часть инвестиций в США под давлением тарифных угроз Дональда Трампа, и после победы демократов перспективы лишь... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Немецкая промышленность перенесла значительную часть инвестиций в США под давлением тарифных угроз Дональда Трампа, и после победы демократов перспективы лишь стали более туманными, пишет ИноСМИ со ссылкой на Die Welt.Как отмечает издание, Audi собирается построить завод в Джорджии за 4 миллиарда долларов с 4,5 тысячи рабочих мест и выпуском 200 тысяч внедорожников в год — чтобы избежать пошлин на импорт. Однако демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и возникает вопрос, оправданны ли были эти усилия."При новом правительстве во главе с демократами для Европы и Северной Америки, вероятно, сразу последовало бы снижение пошлин. Но это снижение не было бы всеобъемлющим. Вряд ли появился бы кандидат, который в первый же день начал бы отменять абсолютно все пошлины", — заявил экономист Oxford Economics Бернард Ярос.По данным издания, сейчас таможенные сборы обеспечивают более 5% доходов федерального бюджета США против чуть более 1% в 2024 году, что осложняет их отмену для любого будущего правительства. Директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер отметил, что Трамп "потерпел неудачу со своей экономической политикой, и американцы выставили ему за это счет", но поводов для облегчения нет: выборы почти не повлияли ни на тарифную политику, ни на войну с Ираном. По данным опроса Германской торгово-промышленной палаты, 51% немецких компаний в США считают экономическую политику серьезным риском для бизнеса против 34% в 2023 году, при этом 41% намерены увеличить инвестиции в США.

сша

европа

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мировая экономика, сша, дональд трамп, die welt, audi, европа, иран