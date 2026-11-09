СМИ: немецкий бизнес в США опасается тарифной политики Трампа
Welt: 51% немецких компаний в США считают экономическую политику риском для бизнеса
© Unsplash/Pedro CorreiaБерлин, Германия
© Unsplash/Pedro Correia
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Немецкая промышленность перенесла значительную часть инвестиций в США под давлением тарифных угроз Дональда Трампа, и после победы демократов перспективы лишь стали более туманными, пишет ИноСМИ со ссылкой на Die Welt.
Как отмечает издание, Audi собирается построить завод в Джорджии за 4 миллиарда долларов с 4,5 тысячи рабочих мест и выпуском 200 тысяч внедорожников в год — чтобы избежать пошлин на импорт. Однако демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и возникает вопрос, оправданны ли были эти усилия.
"При новом правительстве во главе с демократами для Европы и Северной Америки, вероятно, сразу последовало бы снижение пошлин. Но это снижение не было бы всеобъемлющим. Вряд ли появился бы кандидат, который в первый же день начал бы отменять абсолютно все пошлины", — заявил экономист Oxford Economics Бернард Ярос.
По данным издания, сейчас таможенные сборы обеспечивают более 5% доходов федерального бюджета США против чуть более 1% в 2024 году, что осложняет их отмену для любого будущего правительства. Директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер отметил, что Трамп "потерпел неудачу со своей экономической политикой, и американцы выставили ему за это счет", но поводов для облегчения нет: выборы почти не повлияли ни на тарифную политику, ни на войну с Ираном.
По данным опроса Германской торгово-промышленной палаты, 51% немецких компаний в США считают экономическую политику серьезным риском для бизнеса против 34% в 2023 году, при этом 41% намерены увеличить инвестиции в США.