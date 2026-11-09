https://1prime.ru/20261109/gigachat-875034533.html

"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках

"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках - 09.11.2026, ПРАЙМ

"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках

Обновленный ИИ-помощник "ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:42+0300

2026-11-09T15:42+0300

2026-11-09T15:42+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Обновленный ИИ-помощник "ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Сбербанка. "Обновленный ИИ-помощник ГигаЧат улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский и другие", - говорится в сообщении. Поддержка каждого языка потребовала отдельной точечной доработки модели – качество ответов обеспечивалось за счет тщательно отобранных обучающих данных. Всего с учетом других международных языков "ГигаЧат" может выполнять задачи более чем на 40 языках, отмечается в сообщении. Поддержка национальных языков реализована в текстовом формате. Достаточно попросить "ГигаЧат" отвечать на нужном языке – и он будет его использовать, когда пользователь обращается на нем к ИИ-помощнику. Отмечается, что обучающий набор по каждому языку включал от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов документов. Это архивные и современные тексты из фондов образовательных учреждений и библиотек, новостные и публицистические материалы медиапартнеров, а также учебные и научные тексты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, снг, сбербанк