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"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках - 09.11.2026, ПРАЙМ
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"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках
"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках - 09.11.2026, ПРАЙМ
"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках
Обновленный ИИ-помощник "ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:42+0300
2026-11-09T15:42+0300
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снг
сбербанк
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Обновленный ИИ-помощник "ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Сбербанка. "Обновленный ИИ-помощник ГигаЧат улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский и другие", - говорится в сообщении. Поддержка каждого языка потребовала отдельной точечной доработки модели – качество ответов обеспечивалось за счет тщательно отобранных обучающих данных. Всего с учетом других международных языков "ГигаЧат" может выполнять задачи более чем на 40 языках, отмечается в сообщении. Поддержка национальных языков реализована в текстовом формате. Достаточно попросить "ГигаЧат" отвечать на нужном языке – и он будет его использовать, когда пользователь обращается на нем к ИИ-помощнику. Отмечается, что обучающий набор по каждому языку включал от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов документов. Это архивные и современные тексты из фондов образовательных учреждений и библиотек, новостные и публицистические материалы медиапартнеров, а также учебные и научные тексты.
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40
192
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5
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40
192
40
россия, снг, сбербанк
РОССИЯ, СНГ, Сбербанк
15:42 09.11.2026
 
"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста на 30 языках

"ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Обновленный ИИ-помощник "ГигаЧат" улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Сбербанка.
"Обновленный ИИ-помощник ГигаЧат улучшил качество понимания и создания текста более чем на 30 языках народов России и стран СНГ. В их числе татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский и другие", - говорится в сообщении.
Поддержка каждого языка потребовала отдельной точечной доработки модели – качество ответов обеспечивалось за счет тщательно отобранных обучающих данных. Всего с учетом других международных языков "ГигаЧат" может выполнять задачи более чем на 40 языках, отмечается в сообщении.
Поддержка национальных языков реализована в текстовом формате. Достаточно попросить "ГигаЧат" отвечать на нужном языке – и он будет его использовать, когда пользователь обращается на нем к ИИ-помощнику.
Отмечается, что обучающий набор по каждому языку включал от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов документов. Это архивные и современные тексты из фондов образовательных учреждений и библиотек, новостные и публицистические материалы медиапартнеров, а также учебные и научные тексты.
 
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