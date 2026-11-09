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Глава Nvidia опустился на десятое место в списке миллиардеров Forbe

Глава Nvidia опустился на десятое место в списке миллиардеров Forbe - 09.11.2026, ПРАЙМ

Глава Nvidia опустился на десятое место в списке миллиардеров Forbe

Глава компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг опустился на десятое место в списке миллиардеров по версии журнала Forbes на фоне... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T23:18+0300

2026-11-09T23:18+0300

2026-11-09T23:18+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

nvidia

forbes

new york times

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг опустился на десятое место в списке миллиардеров по версии журнала Forbes на фоне сообщений, что у него была связь с женщиной, которую американские спецслужбы якобы считают информатором китайской разведки. Газета New York Times ранее бездоказательно сообщила, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Представитель Nvidia Джон Риццо ранее объявлял, что Дженсен Хуанг намерен продолжить свою работу. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник заявил, что утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле главы Nvidia совершенно беспочвенны. "В течение первого получаса торгов состояние Хуанга сократилось на 7,4 миллиарда долларов - до 154,7 миллиарда, в результате чего он опустился с восьмого на десятое место в рейтинге миллиардеров журнала Forbes", - пишет издание. По состоянию на 22.57 мск цена акций Nvidia опускалась на 5,33% - до 176,56 доллара за ценную акцию. Максимальное падение в ходе торгов понедельника достигало 8,8%.

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технологии, мировая экономика, китай, кнр, nvidia, forbes, new york times