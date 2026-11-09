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Комитет Госдумы одобрил проект о дополнительных выплатах судьям

Комитет Госдумы одобрил проект о дополнительных выплатах судьям - 09.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил проект о дополнительных выплатах судьям

Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о дополнительных... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:52+0300

2026-11-09T11:52+0300

2026-11-09T11:52+0300

общество

госдума

верховный суд

суд

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о дополнительных ежемесячных выплатах судьям, помощникам судей и секретарям судебного заседания. В пояснительной записке отмечается, что за последние пять лет должностные оклады судей индексировались незначительно: в 2022, 2023 и 2025 годах - на 4,0%, 5,5% и 7,6% соответственно. По данным авторов, уровень денежного содержания судей не соответствует их высокому статусу. Согласно тексту проекта, судьям федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым судьям устанавливается дополнительная ежемесячная выплата за сложность и напряженность. Ее порядок и размер определит Судебный департамент при Верховном Суде. Для этой выплаты в фонде оплаты труда судей предусматриваются дополнительные средства. В кассационных и апелляционных судах, верховных судах республик, краевых, областных и равных им судах, военных судах, арбитражных судах округов, апелляционных и арбитражных судах субъектов РФ и Суде по интеллектуальным правам - 5,9 должностного оклада. В районных, городских, межрайонных судах и гарнизонных военных судах - 5,2 должностного оклада. Мировым судьям - 4,7 должностного оклада. Помощникам судей и секретарям судебного заседания устанавливается дополнительная ежемесячная выплата за сложность, напряженность и особый процессуальный статус. Для этого в фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих аппаратов судов предусматриваются дополнительные средства в размере 4,6 должностного оклада из расчета на год. Законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , госдума, верховный суд, суд