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Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о цифровизации субсидий
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о цифровизации субсидий - 09.11.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о цифровизации субсидий
Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на цифровизацию процедур предоставления субсидий из | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:55+0300
2026-11-09T14:55+0300
2026-11-09T14:55+0300
финансы
россия
госдума
минфин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на цифровизацию процедур предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям. Документ внесен правительством РФ. Он унифицирует подходы к предоставлению субсидий из федерального бюджета таким корпорациям и компаниям на осуществление капитальных вложений в создание и развитие госинформсистем (за исключением субсидий, связанных с гостайной) по аналогии с другими юрлицами. Субсидии будут предоставляться в соответствии с решениями, принимаемыми правительством РФ в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет". Информация о субсидиях будет включаться в формируемый Минфином России реестр субсидий, в том числе в целях мониторинга достижения госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями результатов предоставления субсидии. Данные изменения начнут применяться к правоотношениям, возникающим при составлении федерального бюджета на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов.
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финансы, россия, госдума, минфин
Финансы, РОССИЯ, Госдума, Минфин
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о цифровизации субсидий
Комитет ГД поддержал цифровизацию предоставления субсидий госкорпорациям и компаниям
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на цифровизацию процедур предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным и публично-правовым компаниям.
Документ внесен правительством РФ. Он унифицирует подходы к предоставлению субсидий из федерального бюджета таким корпорациям и компаниям на осуществление капитальных вложений в создание и развитие госинформсистем (за исключением субсидий, связанных с гостайной) по аналогии с другими юрлицами.
Субсидии будут предоставляться в соответствии с решениями, принимаемыми правительством РФ в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет".
Информация о субсидиях будет включаться в формируемый Минфином
России реестр субсидий, в том числе в целях мониторинга достижения госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями результатов предоставления субсидии.
Данные изменения начнут применяться к правоотношениям, возникающим при составлении федерального бюджета на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов.