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Комитет Госдумы одобрил учет срока владения изъятым жильем
Комитет Госдумы одобрил учет срока владения изъятым жильем - 09.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил учет срока владения изъятым жильем
Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий учитывать срок владения изъятым жильем при продаже... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:00+0300
2026-11-09T15:00+0300
2026-11-09T15:00+0300
недвижимость
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий учитывать срок владения изъятым жильем при продаже квартир, предоставленных не только в рамках московской реновации, но и взамен изъятых для государственных или муниципальных нужд в других случаях. Документ внесен правительством России. Он разработан в связи с признанием Конституционным судом РФ нормы Налогового кодекса об особом порядке расчета минимального срока владения жильем при его продаже частично несоответствующей Конституции РФ. Сейчас граждане в общем случае освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, которая находилась в их собственности не менее пяти лет. А если жилое помещение было единственным, приватизировано либо получено в наследство, по договору дарения от близких родственников или по договору пожизненного содержания с иждивением, то минимальный срок владения им для получения такой льготы составляет три года. При этом в случаях, когда продается квартира или доля в ней, предоставленные гражданину в собственность в рамках программы реновации в Москве взамен старой, при освобождении от НДФЛ учитывается срок владения не только таким новым, но и старым жильем, то есть они суммируются. Законопроект предусматривает применение такого особого порядка расчета при продаже жилых помещений или доли в них, полученных гражданами взамен изъятого по решениям властей и в других случаях. В результате, при продаже физлицами жилья, предоставленного им взамен изъятого для государственных или муниципальных нужд любого региона России, сроки владения новой и старой квартирой будут суммироваться в целях освобождения от НДФЛ. Но это не касается случаев, когда многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо квартира в доме признана непригодной для проживания.
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недвижимость, россия, москва, госдума, конституционный суд
Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, Конституционный суд
Комитет Госдумы одобрил учет срока владения изъятым жильем
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении закон об учете срока владения изъятым жильем
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий учитывать срок владения изъятым жильем при продаже квартир, предоставленных не только в рамках московской реновации, но и взамен изъятых для государственных или муниципальных нужд в других случаях.
Документ внесен правительством России. Он разработан в связи с признанием Конституционным судом
РФ нормы Налогового кодекса об особом порядке расчета минимального срока владения жильем при его продаже частично несоответствующей Конституции РФ.
Сейчас граждане в общем случае освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, которая находилась в их собственности не менее пяти лет. А если жилое помещение было единственным, приватизировано либо получено в наследство, по договору дарения от близких родственников или по договору пожизненного содержания с иждивением, то минимальный срок владения им для получения такой льготы составляет три года.
При этом в случаях, когда продается квартира или доля в ней, предоставленные гражданину в собственность в рамках программы реновации в Москве
взамен старой, при освобождении от НДФЛ учитывается срок владения не только таким новым, но и старым жильем, то есть они суммируются.
Законопроект предусматривает применение такого особого порядка расчета при продаже жилых помещений или доли в них, полученных гражданами взамен изъятого по решениям властей и в других случаях.
В результате, при продаже физлицами жилья, предоставленного им взамен изъятого для государственных или муниципальных нужд любого региона России, сроки владения новой и старой квартирой будут суммироваться в целях освобождения от НДФЛ. Но это не касается случаев, когда многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо квартира в доме признана непригодной для проживания.