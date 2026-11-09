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Комитет Госдумы одобрил ответственность филиалов иностранных банков

Комитет Госдумы одобрил ответственность филиалов иностранных банков - 09.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил ответственность филиалов иностранных банков

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который распространяет на филиалы... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:23+0300

2026-11-09T15:23+0300

2026-11-09T15:23+0300

финансы

банки

россия

госдума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который распространяет на филиалы иностранных банков ответственность за финансовые нарушения. Сейчас такая ответственность действует только для российских кредитных организаций. В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в связи с принятием закона, который установил правовое регулирование работы иностранных банков в России через филиалы. По данным авторов, характер такой деятельности сопоставим с работой российских кредитных организаций, для которых уже предусмотрены меры ответственности. Согласно документу, иностранному банку разрешено работать с деньгами юридических лиц: открывать и вести счета, переводить средства, проводить инкассацию и кассовое обслуживание. Новый законопроект устраняет правовой пробел и исключает необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями. Согласно тексту проекта, УК дополняется новой статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Под нее подпадают действия или бездействие, из-за которых временная администрация не может выполнять свои функции: например, блокирование доступа в помещение филиала, отказ передать документы или базы данных, их сокрытие или уничтожение, если это причинило крупный ущерб. В проекте указано, что изменения также вносятся в статьи о фальсификации финансовых документов, о валютных операциях с подложными документами, о дискредитации Вооруженных сил и о незаконных действиях с арестованным имуществом. В них добавляется упоминание иностранных банков, работающих в России через филиалы. Это значит, что ответственность по этой статье будет наступать и в случаях, когда такие действия создали помехи работе или привели к прекращению работы филиалов.

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финансы, банки, россия, госдума