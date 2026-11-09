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Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора
Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора
Россияне будут получать на "Госуслуги" информацию о заключении договора с туроператором или турагентом, а также дальнейшие возможные изменения договора,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:08+0300
2026-11-09T13:08+0300
туризм
бизнес
россия
российский союз туриндустрии
рст
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026475.jpg?1794218913
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россияне будут получать на "Госуслуги" информацию о заключении договора с туроператором или турагентом, а также дальнейшие возможные изменения договора, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Вступило в силу постановление правительства, согласно которому сведения, передаваемые туроператорами в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП), будут направляться туристам через портал Госуслуг", - говорится в сообщении. "Уведомления будут содержать информацию о заключении договора о реализации турпродукта с туроператором либо турагентом, а также о последующих изменениях такого договора", - цитирует РСТ вице-президента союза, генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова. Он также отметил, что для туристов это означает повышение прозрачности и информированности, для турфирм - усиление ответственности. По его словам, если раньше турист по поводу тура, договора и изменений в них общался только с турфирмой, то сейчас у него появился официальный независимый источник, подтверждающий, что данные о договоре поступили в государственную систему. Кроме того, это механизм для проверки и отслеживания условий заключенного договора и сравнения с тем, что туроператор занес в электронную путевку, о существовании которой многие раньше не знали, так как она работала внутри рынка. Мохов подчеркнул, что теперь туристы будут ознакомлены с системой. "В этом смысле подключение электронной путевки к Госуслугам обязывает турфирмы вести еще более тщательный контроль за передачей данных в нее, чтобы избежать возможных претензий со стороны потребителей", - добавил он.
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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
13:08 09.11.2026
 
Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора

Россияне будут получать на "Госуслугах" информацию о заключении договора с туроператором

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россияне будут получать на "Госуслуги" информацию о заключении договора с туроператором или турагентом, а также дальнейшие возможные изменения договора, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Вступило в силу постановление правительства, согласно которому сведения, передаваемые туроператорами в единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП), будут направляться туристам через портал Госуслуг", - говорится в сообщении.
"Уведомления будут содержать информацию о заключении договора о реализации турпродукта с туроператором либо турагентом, а также о последующих изменениях такого договора", - цитирует РСТ вице-президента союза, генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова.
Он также отметил, что для туристов это означает повышение прозрачности и информированности, для турфирм - усиление ответственности.
По его словам, если раньше турист по поводу тура, договора и изменений в них общался только с турфирмой, то сейчас у него появился официальный независимый источник, подтверждающий, что данные о договоре поступили в государственную систему.
Кроме того, это механизм для проверки и отслеживания условий заключенного договора и сравнения с тем, что туроператор занес в электронную путевку, о существовании которой многие раньше не знали, так как она работала внутри рынка.
Мохов подчеркнул, что теперь туристы будут ознакомлены с системой. "В этом смысле подключение электронной путевки к Госуслугам обязывает турфирмы вести еще более тщательный контроль за передачей данных в нее, чтобы избежать возможных претензий со стороны потребителей", - добавил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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