Франция обвинила Иран во взломах холодильников в супермаркетах
Reuters: французские спецслужбы связали взломы холодильников с подразделением КСИР
Москва, 9 ноя - ПРАЙМ. Французские чиновники в понедельник обвинили Революционную гвардию Ирана в кибератаках, которые в прошлом месяце вывели из строя коммерческие холодильники и морозильники по всей Франции. Как сообщает Reuters, инциденты произошли в сотнях супермаркетов в начале октября и стали одной из самых разрушительных кибератак в ходе конфликта с Ираном, начавшегося в феврале.
Миссия Ирана при ООН не ответила на запрос о комментарии. Тегеран регулярно отрицает проведение злонамеренных киберопераций. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что иранский посол был вызван в МИД, и пригрозил дальнейшими санкциями ЕС.
Атака 11 октября за одну ночь отключила контроль температуры в сотнях торговых точек. В некоторых холодильниках температура поднялась настолько, что они загорались. Сотрудники супермаркетов перевозили испорченное мясо и растопленное мороженое в огромные мусорные контейнеры. Общий ущерб может составить десятки миллионов евро.
"В совместном докладе, выпущенном французскими шпионскими и киберагентствами, чиновники обвинили Шахида Кавеха — описанного как кибернаступательное подразделение, связанное с Революционной гвардией — в организации кампании взлома", — говорится в заявлении.
По данным отчета, хакеры действовали через подставные группы, включая "CyberAveng3rs" и "Cyber Isnaad Front". Французские специалисты связали инциденты с цифровой инфраструктурой, используемой для саботажа, сопоставили схему с другими атаками Шахида Кавеха и восстановили следы фарси. Всего было атаковано 700 коммерческих объектов, включая супермаркеты, мясные лавки, бойню и фабрики. Произошло как минимум 15 пожаров.
Ранее Reuters сообщал, что следователи тайно подозревали Иран. По словам трех источников, как минимум одна технологическая компания — Microsoft — еще две недели назад связала Иран с октябрьскими взломами. Microsoft отказалась от комментариев. Французские взломы последовали за аналогичными атаками, поразившими более 100 заведений по всей Европе, включая холодильники французских банков крови.
В августе похожий инцидент произошел в США: вышли из строя холодильники как минимум в шести военных комиссариатах. Следователи Пентагона рассматривают это как подозрение на кибератаку и сотрудничают с французскими коллегами. Пентагон заявил, что "осведомлен о спекуляциях", но по соображениям безопасности не комментирует детали.