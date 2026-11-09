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Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми
Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми - 09.11.2026, ПРАЙМ
Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми
Министерство по делам молодежи и детства Испании допустило возможность приостановки работы соцсети TikTok на территории страны после публикации расследования о... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:08+0300
2026-11-09T22:08+0300
общество
бизнес
технологии
испания
tiktok
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МАДРИД, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство по делам молодежи и детства Испании допустило возможность приостановки работы соцсети TikTok на территории страны после публикации расследования о распространении на платформе материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, передает агентство EFE со ссылкой на источники. "Министерство по делам молодежи и детства Испании обратилось в прокуратуру с просьбой принять меры в связи с расследованием фонда Maldita.es о предполагаемых случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok. Ведомство также предложило рассмотреть возможность приостановки работы платформы в Испании, если такая мера будет признана целесообразной", - говорится в публикации. По данным агентства, на платформе было обнаружено более тысячи видео с сексуальным насилием над детьми, набравших свыше 48 миллионов просмотров, а также более 20 тысяч профилей предполагаемых педофилов, через которые осуществляется обмен или торговля подобными материалами. Более 7 тысяч таких профилей действует на испанском языке. Кроме того, расследование выявило 780 аккаунтов, через которые осуществлялся поиск покупателей подобных материалов. Журналисты также обнаружили 91 прямую трансляцию с участием несовершеннолетних из 17 стран. Во время эфиров зрители предлагали детям деньги за определенные действия, в том числе сексуального характера. Отмечается, что министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok, чтобы получить объяснения и выяснить, какие меры платформа принимает для защиты несовершеннолетних. В министерстве считают, что выявленные факты свидетельствуют о серьезных недостатках в системах обнаружения и модерации контента, а также о возможных нарушениях прав детей со стороны платформы.
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общество , бизнес, технологии, испания, tiktok
Общество , Бизнес, Технологии, ИСПАНИЯ, TikTok
22:08 09.11.2026
 
Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми

EFE: в Испании могут приостановить работу TikTok после расследования о педофилии

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МАДРИД, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство по делам молодежи и детства Испании допустило возможность приостановки работы соцсети TikTok на территории страны после публикации расследования о распространении на платформе материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
"Министерство по делам молодежи и детства Испании обратилось в прокуратуру с просьбой принять меры в связи с расследованием фонда Maldita.es о предполагаемых случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok. Ведомство также предложило рассмотреть возможность приостановки работы платформы в Испании, если такая мера будет признана целесообразной", - говорится в публикации.
По данным агентства, на платформе было обнаружено более тысячи видео с сексуальным насилием над детьми, набравших свыше 48 миллионов просмотров, а также более 20 тысяч профилей предполагаемых педофилов, через которые осуществляется обмен или торговля подобными материалами. Более 7 тысяч таких профилей действует на испанском языке.
Кроме того, расследование выявило 780 аккаунтов, через которые осуществлялся поиск покупателей подобных материалов. Журналисты также обнаружили 91 прямую трансляцию с участием несовершеннолетних из 17 стран. Во время эфиров зрители предлагали детям деньги за определенные действия, в том числе сексуального характера.
Отмечается, что министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok, чтобы получить объяснения и выяснить, какие меры платформа принимает для защиты несовершеннолетних.
В министерстве считают, что выявленные факты свидетельствуют о серьезных недостатках в системах обнаружения и модерации контента, а также о возможных нарушениях прав детей со стороны платформы.
 
ОбществоБизнесТехнологииИСПАНИЯTikTok
 
 
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