https://1prime.ru/20261109/ispaniya-875045892.html

Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми

Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми - 09.11.2026, ПРАЙМ

Испания допустила приостановку TikTok из-за материалов о насилии над детьми

Министерство по делам молодежи и детства Испании допустило возможность приостановки работы соцсети TikTok на территории страны после публикации расследования о... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:08+0300

2026-11-09T22:08+0300

2026-11-09T22:08+0300

общество

бизнес

технологии

испания

tiktok

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МАДРИД, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство по делам молодежи и детства Испании допустило возможность приостановки работы соцсети TikTok на территории страны после публикации расследования о распространении на платформе материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, передает агентство EFE со ссылкой на источники. "Министерство по делам молодежи и детства Испании обратилось в прокуратуру с просьбой принять меры в связи с расследованием фонда Maldita.es о предполагаемых случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok. Ведомство также предложило рассмотреть возможность приостановки работы платформы в Испании, если такая мера будет признана целесообразной", - говорится в публикации. По данным агентства, на платформе было обнаружено более тысячи видео с сексуальным насилием над детьми, набравших свыше 48 миллионов просмотров, а также более 20 тысяч профилей предполагаемых педофилов, через которые осуществляется обмен или торговля подобными материалами. Более 7 тысяч таких профилей действует на испанском языке. Кроме того, расследование выявило 780 аккаунтов, через которые осуществлялся поиск покупателей подобных материалов. Журналисты также обнаружили 91 прямую трансляцию с участием несовершеннолетних из 17 стран. Во время эфиров зрители предлагали детям деньги за определенные действия, в том числе сексуального характера. Отмечается, что министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok, чтобы получить объяснения и выяснить, какие меры платформа принимает для защиты несовершеннолетних. В министерстве считают, что выявленные факты свидетельствуют о серьезных недостатках в системах обнаружения и модерации контента, а также о возможных нарушениях прав детей со стороны платформы.

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общество , бизнес, технологии, испания, tiktok