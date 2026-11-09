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Замглавы Минфина Кадочников повышен до первого замминистра финансов
Замглавы Минфина Кадочников повышен до первого замминистра финансов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Замглавы Минфина Кадочников повышен до первого замминистра финансов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минфина Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов, соответствующее распоряжение размещено | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T18:56+0300
2026-11-09T18:56+0300
2026-11-09T18:56+0300
финансы
общество
михаил мишустин
минфин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минфина Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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финансы, общество , михаил мишустин, минфин
Финансы, Общество , Михаил Мишустин, Минфин
Замглавы Минфина Кадочников повышен до первого замминистра финансов
Мишустин назначил замглавы Минфина Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минфина Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.