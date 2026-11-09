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Канада расширила санкционный список в отношении России - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Канада расширила санкционный список в отношении России
Канада расширила санкционный список в отношении России - 09.11.2026, ПРАЙМ
Канада расширила санкционный список в отношении России
Канада расширила санкционный список в отношении России, включив в него 24 физических лица и 38 организаций, в том числе банки российских маркетплейсов Ozon,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:55+0300
2026-11-09T15:55+0300
бизнес
мировая экономика
канада
запад
москва
ozon
wildberries
яндекс
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - ПРАЙМ. Канада расширила санкционный список в отношении России, включив в него 24 физических лица и 38 организаций, в том числе банки российских маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекс", следует из опубликованного правительством страны документа. Помимо "Озон Банка", "Вайлдберриз Банка" и "Яндекс Банка", под ограничения попали Национальный расчетный депозитарий (НРД), криптовалютная биржа EXMO, а также компании Rapira Group и Aifory. Значительную часть санкционного списка составляют промышленные предприятия, в том числе Воткинский завод, завод имени Морозова, Каменский комбинат, Центр имени Хруничева, "Тяжмаш" и научно-производственный центр "Алтай". Ограничения также затронули предприятия радиоэлектронной промышленности, среди которых "Микрон", НПП "Пульсар", "Светлана-Электронприбор", НИИ "Субмикрон" и "Группа Кремний Эл". Кроме того, в перечень вошли компании, связанные с морскими перевозками, научно-исследовательские организации и производители промышленного оборудования. В отношении физических лиц документ содержит перечень имен без указания должностей и оснований для введения персональных ограничений. Постановление размещено на сайте МИД Канады с датой обновления 6 ноября. Согласно документу, изменения вступают в силу со дня его регистрации. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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бизнес, мировая экономика, канада, запад, москва, ozon, wildberries, яндекс
Бизнес, Мировая экономика, КАНАДА, ЗАПАД, МОСКВА, Ozon, Wildberries, Яндекс
15:55 09.11.2026
 
Канада расширила санкционный список в отношении России

Канада расширила санкционный список в отношении России

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - ПРАЙМ. Канада расширила санкционный список в отношении России, включив в него 24 физических лица и 38 организаций, в том числе банки российских маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекс", следует из опубликованного правительством страны документа.
Помимо "Озон Банка", "Вайлдберриз Банка" и "Яндекс Банка", под ограничения попали Национальный расчетный депозитарий (НРД), криптовалютная биржа EXMO, а также компании Rapira Group и Aifory.
Значительную часть санкционного списка составляют промышленные предприятия, в том числе Воткинский завод, завод имени Морозова, Каменский комбинат, Центр имени Хруничева, "Тяжмаш" и научно-производственный центр "Алтай". Ограничения также затронули предприятия радиоэлектронной промышленности, среди которых "Микрон", НПП "Пульсар", "Светлана-Электронприбор", НИИ "Субмикрон" и "Группа Кремний Эл".
Кроме того, в перечень вошли компании, связанные с морскими перевозками, научно-исследовательские организации и производители промышленного оборудования. В отношении физических лиц документ содержит перечень имен без указания должностей и оснований для введения персональных ограничений.
Постановление размещено на сайте МИД Канады с датой обновления 6 ноября. Согласно документу, изменения вступают в силу со дня его регистрации.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
БизнесМировая экономикаКАНАДАЗАПАДМОСКВАOzonWildberriesЯндекс
 
 
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