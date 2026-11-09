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Кандидат на пост главы ЕЦБ рассказал о мерах борьбы с долговыми кризисами

Кандидат на пост главы ЕЦБ рассказал о мерах борьбы с долговыми кризисами - 09.11.2026, ПРАЙМ

Кандидат на пост главы ЕЦБ рассказал о мерах борьбы с долговыми кризисами

Кандидат на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), выдвинутый Нидерландами, - Клаас Кнот готов разрабатывать новые инструменты для борьбы с долговыми | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:47+0300

2026-11-09T12:47+0300

2026-11-09T12:50+0300

финансы

банки

нидерланды

кристин лагард

ецб

financial times

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), выдвинутый Нидерландами, - Клаас Кнот готов разрабатывать новые инструменты для борьбы с долговыми кризисами в еврозоне, если он возглавит регулятор, заявил он в интервью Financial Times. Клаас Кнот, возглавлявший центральный банк Нидерландов с 2011 по 2025 год, в пятницу был официально выдвинут Гаагой на должность главы ЕЦБ. Он может сменить на этом посту Кристин Лагард, которая возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Кнот допустил возможность создания дополнительных инструментов для борьбы с будущими кризисами. "Я бы даже не исключал, что мы разработаем еще один, более специализированный инструмент", — отметил Кнот, говоря о том, что новый кризис по своей природе может отличаться от тех, которые привели к появлению нынешних механизмов. Кнот также заявил, что готов использовать уже имеющиеся в распоряжении ЕЦБ антикризисные механизмы, включая покупку облигаций. "Если того потребуют обстоятельства, мы без колебаний (вмешаемся)", - приводит FT его слова. Нидерландский экономист также выступил против сложившегося в обществе представления о нем как о стороннике жесткой денежно-кредитной политики, предпочитающем высокие процентные ставки. "Бывают ситуации, когда необходимо проводить мягкую денежно-кредитную политику, но бывают и такие, когда от тебя ожидают жесткой политики. Это определяется обстоятельствами, а не личными качествами или изначальными предпочтениями", - заявил он. Лагард покинет банк в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

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финансы, банки, нидерланды, кристин лагард, ецб, financial times