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"Казаньоргсинтез" 16 ноября соберет заявки на биржевые облигации

"Казаньоргсинтез" 16 ноября соберет заявки на биржевые облигации - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Казаньоргсинтез" 16 ноября соберет заявки на биржевые облигации

"Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") планирует 16 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 10 миллиардов... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:28+0300

2026-11-09T14:28+0300

2026-11-09T14:28+0300

рынок

россия

финансы

сибур

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") планирует 16 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 150 базисных пунктов. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 ноября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, сибур, банк россии