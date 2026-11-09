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Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей
Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей
Урупский районный суд Карачаево-Черкесии оштрафовал на 150 тысяч рублей пилота вертолета, по вине которого в июне произошла жесткая посадка и пострадал... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:03+0300
2026-11-09T14:03+0300
2026-11-09T14:03+0300
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ЕССЕНТУКИ, 9 ноя – ПРАЙМ. Урупский районный суд Карачаево-Черкесии оштрафовал на 150 тысяч рублей пилота вертолета, по вине которого в июне произошла жесткая посадка и пострадал пассажир, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Шестнадцатого июня Южная транспортная прокуратура сообщала, что вертолет AS-50 совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии. В октябре Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что пилот не рассчитал безопасную высоту.
В результате один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а воздушное судно было повреждено. Ущерб владельцу вертолета превысил 173 миллиона рублей.
По информации пресс-служба, подсудимый вину в преступлении признал.
"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Гражданский иск по делу не заявлен", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба).
Кроме того, суд продлил арест имущества осужденного до исполнения назначенного наказания.
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Бизнес, Общество , Карачаево-Черкесия, Архыз, СК РФ
Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей
Суд в КЧР оштрафовал пилота вертолета, по вине которого произошла жесткая посадка
ЕССЕНТУКИ, 9 ноя – ПРАЙМ. Урупский районный суд Карачаево-Черкесии оштрафовал на 150 тысяч рублей пилота вертолета, по вине которого в июне произошла жесткая посадка и пострадал пассажир, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Шестнадцатого июня Южная транспортная прокуратура сообщала, что вертолет AS-50 совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии. В октябре Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что пилот не рассчитал безопасную высоту.
В результате один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а воздушное судно было повреждено. Ущерб владельцу вертолета превысил 173 миллиона рублей.
По информации пресс-служба, подсудимый вину в преступлении признал.
"Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Гражданский иск по делу не заявлен", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба).
Кроме того, суд продлил арест имущества осужденного до исполнения назначенного наказания.