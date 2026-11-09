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Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей

Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ

Пилота вертолета в КЧР оштрафовали на 150 тысяч рублей

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии оштрафовал на 150 тысяч рублей пилота вертолета, по вине которого в июне произошла жесткая посадка и пострадал... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:03+0300

2026-11-09T14:03+0300

2026-11-09T14:03+0300

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ЕССЕНТУКИ, 9 ноя – ПРАЙМ. Урупский районный суд Карачаево-Черкесии оштрафовал на 150 тысяч рублей пилота вертолета, по вине которого в июне произошла жесткая посадка и пострадал пассажир, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Шестнадцатого июня Южная транспортная прокуратура сообщала, что вертолет AS-50 совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии. В октябре Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что пилот не рассчитал безопасную высоту. В результате один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а воздушное судно было повреждено. Ущерб владельцу вертолета превысил 173 миллиона рублей. По информации пресс-служба, подсудимый вину в преступлении признал. "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Гражданский иск по делу не заявлен", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба). Кроме того, суд продлил арест имущества осужденного до исполнения назначенного наказания.

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бизнес, общество , карачаево-черкесия, архыз, ск рф