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В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества
Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:15+0300
2026-11-09T22:15+0300
2026-11-09T22:15+0300
общество
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виталий кличко
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ начали сообщать о гражданских протестах 4 ноября. Горожане жаловались, что уже пятые сутки лишены стабильного электричества. "Киевляне перекрыли движение на улице Житомирской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как указывает СМИ, жители одного из домов жалуются на отсутствие света в течение шести суток. В последнее время в Киеве регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения света. Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Кроме того, по словам Кличко, положение осложняется повреждением вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.
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общество , киев, украина, виталий кличко
Общество , Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества
Жители Киева продолжают протесты на фоне длительных отключений электричества
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ начали сообщать о гражданских протестах 4 ноября. Горожане жаловались, что уже пятые сутки лишены стабильного электричества.
"Киевляне перекрыли движение на улице Житомирской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как указывает СМИ, жители одного из домов жалуются на отсутствие света в течение шести суток.
В последнее время в Киеве
регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения света.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко
ранее заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Кроме того, по словам Кличко, положение осложняется повреждением вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине
. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.