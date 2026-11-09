Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/kiev-875045628.html
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества
Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:15+0300
2026-11-09T22:15+0300
общество
киев
украина
виталий кличко
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875045515_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_e35eb700affe096ea1c4841f9bdf96a4.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ начали сообщать о гражданских протестах 4 ноября. Горожане жаловались, что уже пятые сутки лишены стабильного электричества. "Киевляне перекрыли движение на улице Житомирской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как указывает СМИ, жители одного из домов жалуются на отсутствие света в течение шести суток. В последнее время в Киеве регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения света. Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Кроме того, по словам Кличко, положение осложняется повреждением вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875045515_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_adccc45b98ba220525697a69300aa8ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , киев, украина, виталий кличко
Общество , Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко
22:15 09.11.2026
 
В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества

Жители Киева продолжают протесты на фоне длительных отключений электричества

© РИА Новости . Андрей Лубенский Акция протеста в Киеве, Украина
Акция протеста в Киеве, Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Андрей Лубенский
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ начали сообщать о гражданских протестах 4 ноября. Горожане жаловались, что уже пятые сутки лишены стабильного электричества.
"Киевляне перекрыли движение на улице Житомирской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как указывает СМИ, жители одного из домов жалуются на отсутствие света в течение шести суток.
В последнее время в Киеве регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения света.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Кроме того, по словам Кличко, положение осложняется повреждением вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.
 
ОбществоКиевУКРАИНАВиталий Кличко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала