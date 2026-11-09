https://1prime.ru/20261109/kiev-875045628.html

В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества

В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Киеве продолжаются протесты из-за длительных отключений электричества

Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:15+0300

2026-11-09T22:15+0300

2026-11-09T22:15+0300

общество

киев

украина

виталий кличко

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875045515_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_e35eb700affe096ea1c4841f9bdf96a4.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Жители Киева продолжают участвовать в протестных акциях на фоне длительных отключений электричества, сообщает украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ начали сообщать о гражданских протестах 4 ноября. Горожане жаловались, что уже пятые сутки лишены стабильного электричества. "Киевляне перекрыли движение на улице Житомирской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как указывает СМИ, жители одного из домов жалуются на отсутствие света в течение шести суток. В последнее время в Киеве регулярно вводятся экстренные и почасовые отключения света. Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла. Кроме того, по словам Кличко, положение осложняется повреждением вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. Мэр заявил, что в городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина, виталий кличко