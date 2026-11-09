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Кириенко обсудил с главой Абхазии партнерство в курортной отрасли - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Кириенко обсудил с главой Абхазии партнерство в курортной отрасли
Кириенко обсудил с главой Абхазии партнерство в курортной отрасли - 09.11.2026, ПРАЙМ
Кириенко обсудил с главой Абхазии партнерство в курортной отрасли
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Москве обсудили перспективы... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:28+0300
2026-11-09T11:30+0300
россия
бизнес
абхазия
москва
сергей кириенко
бадра гунба
дед мороз
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СУХУМ, 9 ноя – ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Москве обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, здравоохранении и развитие курортной отрасли республики, сообщает пресс-служба абхазского лидера. "В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В частности, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в энергетической сфере, совместные проекты в области здравоохранения и вопросы поддержки здоровья граждан Абхазии, меры поддержки развития сельского хозяйства, вопросы льготного кредитования абхазских предпринимателей, развитие курортной отрасли, вопросы инфраструктурного характера, в том числе реконструкцию пункта пропуска по реке Псоу", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили организацию и проведение в Абхазии аналога российского конкурса школьников "Большая перемена" для абхазских учащихся. В пресс-службе уточнили, что решение об организации конкурса было принято после обращений абхазских школьников, участвовавших в финале российского конкурса "Большая перемена" во Всероссийском детском центре "Орленок". "Достигнута договоренность до конца года разработать программу проведения аналогичного конкурса для учащихся средних и старших классов", - рассказали в пресс-службе, добавив, что среди младшеклассников конкурс уже стартует на следующей неделе. Победители поедут в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или на Кремлевскую елку.
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россия, бизнес, абхазия, москва, сергей кириенко, бадра гунба, дед мороз
РОССИЯ, Бизнес, АБХАЗИЯ, МОСКВА, Сергей Кириенко, Бадра Гунба, Дед Мороз
11:28 09.11.2026 (обновлено: 11:30 09.11.2026)
 
Кириенко обсудил с главой Абхазии партнерство в курортной отрасли

Кириенко и глава Абхазии обсудили перспективы партнерства в энергетике и здравоохранении

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СУХУМ, 9 ноя – ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Москве обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, здравоохранении и развитие курортной отрасли республики, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
"В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В частности, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в энергетической сфере, совместные проекты в области здравоохранения и вопросы поддержки здоровья граждан Абхазии, меры поддержки развития сельского хозяйства, вопросы льготного кредитования абхазских предпринимателей, развитие курортной отрасли, вопросы инфраструктурного характера, в том числе реконструкцию пункта пропуска по реке Псоу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили организацию и проведение в Абхазии аналога российского конкурса школьников "Большая перемена" для абхазских учащихся.
В пресс-службе уточнили, что решение об организации конкурса было принято после обращений абхазских школьников, участвовавших в финале российского конкурса "Большая перемена" во Всероссийском детском центре "Орленок".
"Достигнута договоренность до конца года разработать программу проведения аналогичного конкурса для учащихся средних и старших классов", - рассказали в пресс-службе, добавив, что среди младшеклассников конкурс уже стартует на следующей неделе. Победители поедут в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или на Кремлевскую елку.
 
РОССИЯБизнесАБХАЗИЯМОСКВАСергей КириенкоБадра ГунбаДед Мороз
 
 
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