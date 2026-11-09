https://1prime.ru/20261109/kitaj-875029528.html
Первый контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары
Первый контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары - 09.11.2026, ПРАЙМ
Первый контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары
Первый ускоренный контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары, сообщила компания "РЖД Бизнес Актив" ("дочка" РЖД). | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:09+0300
2026-11-09T14:09+0300
2026-11-09T14:09+0300
бизнес
россия
китай
самара
кнр
ржд
ржд бизнес актив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875029528.jpg?1794222551
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Первый ускоренный контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары, сообщила компания "РЖД Бизнес Актив" ("дочка" РЖД).
"Первый ускоренный контейнерный поезд с продовольственным грузом общим объемом 2 тыс. тонн отправлен со станции Безымянка (г. Самара) в Китай. Организатором перевозки выступило АО "РЖД Бизнес Актив", компания предоставила для сервиса собственные платформы и контейнеры. Состав сформирован из 76 сорокафутовых контейнеров с горохом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для перевозки груза применена технология с использованием биг-бэгов (гибких контейнеров). Поезд проследовал через пограничный переход Забайкальск до станции Чэнсян (провинция Сычуань, КНР). Протяженность маршрута превысила 7 тысяч километров.
"Станция Безымянка и терминал Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом долгое время работали преимущественно на обработку прибывающих импортных потоков. Уверен, что отправка первого экспортного поезда даст мощный толчок к развитию нового направления и превращению терминала в полноценный логистический хаб", - приводятся в сообщении слова руководителя направления по развитию бизнеса "РЖД Бизнес Актив" Алексея Рожкова.
"Прямое железнодорожное сообщение открывает перед сельхозпроизводителями Поволжья и других регионов новые рынки сбыта, снижая их зависимость от конъюнктуры морских портов и волатильности ставок фрахта. В планах АО "РЖД Бизнес Актив" - наращивать объемы отправок, расширять номенклатуру грузов и сделать такие рейсы регулярными", - процитированы слова главы отдела продаж экспортных и внутрироссийских перевозок компании Давида Давлетгареева.
"РЖД Бизнес Актив" создано в 2020 году, занимается организацией мультимодальных контейнерных перевозок на базе собственных и привлеченных активов. Собственная терминальная сеть включает 11 площадок, расположенных на ключевых российских транспортных узлах России. Терминалы предоставляют полный комплекс услуг по хранению, обработке и сопровождению грузов, включая таможенное оформление и складские операции.
китай
самара
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, самара, кнр, ржд, ржд бизнес актив
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САМАРА, КНР, РЖД, РЖД Бизнес Актив
Первый контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары
Первый ускоренный контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Первый ускоренный контейнерный поезд с российским горохом прибыл в Китай из Самары, сообщила компания "РЖД Бизнес Актив" ("дочка" РЖД).
"Первый ускоренный контейнерный поезд с продовольственным грузом общим объемом 2 тыс. тонн отправлен со станции Безымянка (г. Самара) в Китай. Организатором перевозки выступило АО "РЖД Бизнес Актив", компания предоставила для сервиса собственные платформы и контейнеры. Состав сформирован из 76 сорокафутовых контейнеров с горохом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для перевозки груза применена технология с использованием биг-бэгов (гибких контейнеров). Поезд проследовал через пограничный переход Забайкальск до станции Чэнсян (провинция Сычуань, КНР). Протяженность маршрута превысила 7 тысяч километров.
"Станция Безымянка и терминал Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом долгое время работали преимущественно на обработку прибывающих импортных потоков. Уверен, что отправка первого экспортного поезда даст мощный толчок к развитию нового направления и превращению терминала в полноценный логистический хаб", - приводятся в сообщении слова руководителя направления по развитию бизнеса "РЖД Бизнес Актив" Алексея Рожкова.
"Прямое железнодорожное сообщение открывает перед сельхозпроизводителями Поволжья и других регионов новые рынки сбыта, снижая их зависимость от конъюнктуры морских портов и волатильности ставок фрахта. В планах АО "РЖД Бизнес Актив" - наращивать объемы отправок, расширять номенклатуру грузов и сделать такие рейсы регулярными", - процитированы слова главы отдела продаж экспортных и внутрироссийских перевозок компании Давида Давлетгареева.
"РЖД Бизнес Актив" создано в 2020 году, занимается организацией мультимодальных контейнерных перевозок на базе собственных и привлеченных активов. Собственная терминальная сеть включает 11 площадок, расположенных на ключевых российских транспортных узлах России. Терминалы предоставляют полный комплекс услуг по хранению, обработке и сопровождению грузов, включая таможенное оформление и складские операции.