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Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США

Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США - 09.11.2026, ПРАЙМ

Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США

Китай с 10 ноября этого года приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США еще на два месяца, сообщает минкоммерции КНР. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:57+0300

2026-11-09T12:57+0300

2026-11-09T12:57+0300

мировая экономика

сша

китай

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ПЕКИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Китай с 10 ноября этого года приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США еще на два месяца, сообщает минкоммерции КНР. Согласно данным ведомства, 4 апреля 2025 года минкоммерции опубликовало объявление №21 о внесении 16 юридических лиц США в список экспортного контроля, запретив экспорт товаров двойного назначения в их адрес. "Китай принял решение продолжить приостановление соответствующих мер, предусмотренных объявлением №21 от 2025 года, сроком на два месяца, начиная с 10 ноября 2026", - говорится в сообщении. Если экспортерам потребуется осуществить экспорт товаров двойного назначения в адрес 16 юридических лиц США, они должны подать заявление в минкоммерции. В случае соблюдений всех требований, ведомство выдаст разрешение на экспорт.

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мировая экономика, сша, китай