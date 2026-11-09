Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/kitay-875025193.html
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США - 09.11.2026, ПРАЙМ
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США
Китай с 10 ноября этого года приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США еще на два месяца, сообщает минкоммерции КНР. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:57+0300
2026-11-09T12:57+0300
мировая экономика
сша
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875025193.jpg?1794218221
ПЕКИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Китай с 10 ноября этого года приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США еще на два месяца, сообщает минкоммерции КНР. Согласно данным ведомства, 4 апреля 2025 года минкоммерции опубликовало объявление №21 о внесении 16 юридических лиц США в список экспортного контроля, запретив экспорт товаров двойного назначения в их адрес. "Китай принял решение продолжить приостановление соответствующих мер, предусмотренных объявлением №21 от 2025 года, сроком на два месяца, начиная с 10 ноября 2026", - говорится в сообщении. Если экспортерам потребуется осуществить экспорт товаров двойного назначения в адрес 16 юридических лиц США, они должны подать заявление в минкоммерции. В случае соблюдений всех требований, ведомство выдаст разрешение на экспорт.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай
Мировая экономика, США, КИТАЙ
12:57 09.11.2026
 
Китай приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США

Китай с 10 ноября приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юрлиц из США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Китай с 10 ноября этого года приостановит меры экспортного контроля в отношении 16 юридических лиц из США еще на два месяца, сообщает минкоммерции КНР.
Согласно данным ведомства, 4 апреля 2025 года минкоммерции опубликовало объявление №21 о внесении 16 юридических лиц США в список экспортного контроля, запретив экспорт товаров двойного назначения в их адрес.
"Китай принял решение продолжить приостановление соответствующих мер, предусмотренных объявлением №21 от 2025 года, сроком на два месяца, начиная с 10 ноября 2026", - говорится в сообщении.
Если экспортерам потребуется осуществить экспорт товаров двойного назначения в адрес 16 юридических лиц США, они должны подать заявление в минкоммерции.
В случае соблюдений всех требований, ведомство выдаст разрешение на экспорт.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала