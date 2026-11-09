https://1prime.ru/20261109/kitay-875029094.html

"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая

"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая

"Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт специально для китайского рынка, заявил РИА Новости руководитель китайского... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:00+0300

2026-11-09T14:00+0300

2026-11-09T14:00+0300

китай

шанхай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875029094.jpg?1794222047

ШАНХАЙ, 9 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. "Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт специально для китайского рынка, заявил РИА Новости руководитель китайского представительства группы компаний Павел Семерня. "Мы будем делать специальную линейку для Китая, мы над этим работаем уже около года, это будет полностью китайская упаковка, у которой только будут элементы из нашей классической упаковки", - сказал Семерня на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. По его словам, это будет продукт, которого в Китае еще не было. "Просто мы сейчас ждем марта 2027 года, когда изменятся таможенные нормы, когда выйдет новый закон о пищевой безопасности импортных продуктов... Мы не можем раньше времени это сделать, потому что иначе придется все менять. Это будет в следующем году, будет в двух форматах. Будет маленький формат, 25-35 грамм, и будет формат большой - 200 грамм", - отметил Семерня. Девятое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

китай

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, шанхай