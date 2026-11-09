Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/kitay-875029094.html
"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая
"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая
"Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт специально для китайского рынка, заявил РИА Новости руководитель китайского... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:00+0300
2026-11-09T14:00+0300
китай
шанхай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875029094.jpg?1794222047
ШАНХАЙ, 9 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. "Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт специально для китайского рынка, заявил РИА Новости руководитель китайского представительства группы компаний Павел Семерня. "Мы будем делать специальную линейку для Китая, мы над этим работаем уже около года, это будет полностью китайская упаковка, у которой только будут элементы из нашей классической упаковки", - сказал Семерня на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. По его словам, это будет продукт, которого в Китае еще не было. "Просто мы сейчас ждем марта 2027 года, когда изменятся таможенные нормы, когда выйдет новый закон о пищевой безопасности импортных продуктов... Мы не можем раньше времени это сделать, потому что иначе придется все менять. Это будет в следующем году, будет в двух форматах. Будет маленький формат, 25-35 грамм, и будет формат большой - 200 грамм", - отметил Семерня. Девятое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
китай
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, шанхай
КИТАЙ, Шанхай
14:00 09.11.2026
 
"Белевская пастильная мануфактура" выпустит новый продукт для Китая

"Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ШАНХАЙ, 9 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. "Белевская пастильная мануфактура" планирует в 2027 году выпустить новый продукт специально для китайского рынка, заявил РИА Новости руководитель китайского представительства группы компаний Павел Семерня.
"Мы будем делать специальную линейку для Китая, мы над этим работаем уже около года, это будет полностью китайская упаковка, у которой только будут элементы из нашей классической упаковки", - сказал Семерня на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
По его словам, это будет продукт, которого в Китае еще не было.
"Просто мы сейчас ждем марта 2027 года, когда изменятся таможенные нормы, когда выйдет новый закон о пищевой безопасности импортных продуктов... Мы не можем раньше времени это сделать, потому что иначе придется все менять. Это будет в следующем году, будет в двух форматах. Будет маленький формат, 25-35 грамм, и будет формат большой - 200 грамм", - отметил Семерня.
Девятое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
 
КИТАЙШанхай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала