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Комитеты Госдумы предложили принять к сведению основные направления ДКП

Комитеты Госдумы предложили принять к сведению основные направления ДКП - 09.11.2026, ПРАЙМ

Комитеты Госдумы предложили принять к сведению основные направления ДКП

Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике рекомендовали принять к сведению основные направления единой... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:50+0300

2026-11-09T12:56+0300

финансы

ближний восток

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

дума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике рекомендовали принять к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 12 ноября. В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках. "Задача денежно-кредитной политики – обеспечение ценовой стабильности как основы для устойчивого экономического роста. Мы понимаем, что ценовая стабильность очень важна для того, чтобы экономический рост был именно устойчивым в долгосрочной перспективе", - заявила на заседании профильных комитетов председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Базовый сценарий предполагает, что российская и мировая экономики продолжат развиваться в рамках текущих трендов, а рост мировых цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке будет носить временный характер. В данном сценарии, который Банк России оценивает как наиболее вероятный, средняя ключевая ставка в 2027 году сложится в диапазоне 12,5-13,5% годовых. В 2028 году ожидается снижение ключевой ставки до 9-10%, а в 2029 - до 7,5-8,5% годовых. Инфляция в этот трехлетний период будет находится на уровне 4%, а средняя цена нефти снизится с 72 долларов за баррель в текущем году до 55 долларов в 2027 году, а затем до 50 долларов - в 2028-2029 годах. Проинфляционный сценарий предполагает более высокий спрос при более низком предложении, чем в базовом сценарии, дезинфляционный – более высокое предложение, а рисковый – одновременно более низкие спрос и предложение, где проинфляционные факторы со стороны предложения преобладают. В части внешних условий в дезинфляционном, как и в базовом, сценарии предполагается сохранение складывающихся тенденций в мировой экономике и санкционного давления в относительно неизменном виде. Тогда как рисковый и проинфляционный сценарии учитывают возможное усиление санкционных ограничений и ухудшение внешних условий, более выраженные в рисковом сценарии.

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финансы, ближний восток, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, дума