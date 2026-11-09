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Компании России и Китая подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам

Компании России и Китая подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам - 09.11.2026, ПРАЙМ

Компании России и Китая подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам

Компании РФ и КНР в понедельник в рамках IV Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества подписали документы по 14 проектам,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:37+0300

2026-11-09T11:37+0300

2026-11-09T11:39+0300

россия

китай

кнр

дальний восток

wildberries

ран

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ПЕКИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и КНР в понедельник в рамках IV Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества подписали документы по 14 проектам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Шэньяне. Форум открылся в понедельник в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, его посетили более 2 тысяч участников из двух стран. "На церемонии открытия форума подписаны меморандумы о сотрудничестве по 14 проектам в сферах промышленной кооперации, торговли, электронной коммерции, логистики и медицины", - сообщили в генконсульстве. Среди проектов указаны вторая очередь китайского автомобильного индустриального парка на Дальнем Востоке, индустриальный парк - распределительный центр российского минтая в Даляне, импорт медного концентрата и электролитической меди, центр испытаний медицинского оборудования российской компании "Кредо", экспорт подержанных автомобилей в Россию, переработка пищевых продуктов, экспорт контейнерных портальных кранов, таможенная переработка полиэтилена, инвестиционный проект по оптическим приборам, склад для трансграничной торговли в Еврейской автономной области, импорт водных биоресурсов, зарубежные склады и логистика для трансграничной электронной коммерции и сотрудничество с Wildberries. Вместе с тем Ляонинский институт промышленных технологий и Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН подписали соглашение о намерениях по созданию международной совместной лаборатории ядерной медицины и радиофармпрепаратов. "В рамках деловой программы 9-10 ноября проходят тематические сессии по торговому, научно-техническому, инвестиционному и промышленному сотрудничеству, трансграничной электронной коммерции и логистике, включая возможности Северного морского пути, а также B2B-переговоры регионов и компаний двух стран", - добавили в генконсульстве. Параллельно работают выставка российской продукции и выставка научно-технических и промышленных достижений провинции Ляонин, межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" проводит "Дни Сибири".

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, кнр, дальний восток, wildberries, ран