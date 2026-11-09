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Памятную доску экономисту Кондратьеву открыли в Москве - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Памятную доску экономисту Кондратьеву открыли в Москве
Памятную доску экономисту Кондратьеву открыли в Москве - 09.11.2026, ПРАЙМ
Памятную доску экономисту Кондратьеву открыли в Москве
Торжественное открытие памятной доски, посвященной российскому экономисту Николаю Кондратьеву, состоялось на Тверской улице в Москве, передает корреспондент РИА | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:58+0300
2026-11-09T10:59+0300
россия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Торжественное открытие памятной доски, посвященной российскому экономисту Николаю Кондратьеву, состоялось на Тверской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие приурочено ко Дню экономиста, который официально отмечается в России 11 ноября. "Сегодня мы открываем памятную доску, посвященную Николаю Дмитриевичу Кондратьеву, на месте, где в 20-х годах прошлого века стоял дом, в котором он работал. Идеи Николая Дмитриевича далеко опережали мысли его эпохи. Он задумывался о том, как кризисы, периоды роста влияют на долгосрочное развитие экономики", - сказала во время церемонии заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева. Она отметила, что идеями Кондратьева до сих пор пользуется большое количество ученых как в России, так и по всему миру. "Очень важно, что сегодня мы, экономисты, не только пользуемся идеями выдающихся ученых, но и помним о них, знаем о них и думаем об увековечивании их памяти", - добавила вице-мэр. В свою очередь, директор ИНП РАН Александр Широв подчеркнул, что Кондратьев сочетал в себе качества ученого-исследователя и человека, который ориентирован на обоснование прикладных решений в области экономической политики. "Послезавтра мы будем отмечать новый относительно праздник, День экономиста, и я хотел бы, чтобы открытие памятной доски тоже в повысило интерес не только среди экономистов, но и вообще среди нашего общества, к тем идеям, которые связаны и с развитием экономики, и с развитием экономической политики", - заключил Широв. Главным вкладом Николая Кондратьева в мировую науку стала теория циклов (стагнация, депрессия, развитие, процветание) в экономическом, культурном и социальном развитии. Благодаря австрийскому и американскому экономисту Йозефу Шумпетеру в научном обиходе теория закрепилась под названием "Циклы Кондратьева".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
10:58 09.11.2026 (обновлено: 10:59 09.11.2026)
 
Памятную доску экономисту Кондратьеву открыли в Москве

В Москве открыли памятную доску, посвященную экономисту Николаю Кондратьеву

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Торжественное открытие памятной доски, посвященной российскому экономисту Николаю Кондратьеву, состоялось на Тверской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено ко Дню экономиста, который официально отмечается в России 11 ноября.
"Сегодня мы открываем памятную доску, посвященную Николаю Дмитриевичу Кондратьеву, на месте, где в 20-х годах прошлого века стоял дом, в котором он работал. Идеи Николая Дмитриевича далеко опережали мысли его эпохи. Он задумывался о том, как кризисы, периоды роста влияют на долгосрочное развитие экономики", - сказала во время церемонии заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
Она отметила, что идеями Кондратьева до сих пор пользуется большое количество ученых как в России, так и по всему миру.
"Очень важно, что сегодня мы, экономисты, не только пользуемся идеями выдающихся ученых, но и помним о них, знаем о них и думаем об увековечивании их памяти", - добавила вице-мэр.
В свою очередь, директор ИНП РАН Александр Широв подчеркнул, что Кондратьев сочетал в себе качества ученого-исследователя и человека, который ориентирован на обоснование прикладных решений в области экономической политики.
"Послезавтра мы будем отмечать новый относительно праздник, День экономиста, и я хотел бы, чтобы открытие памятной доски тоже в повысило интерес не только среди экономистов, но и вообще среди нашего общества, к тем идеям, которые связаны и с развитием экономики, и с развитием экономической политики", - заключил Широв.
Главным вкладом Николая Кондратьева в мировую науку стала теория циклов (стагнация, депрессия, развитие, процветание) в экономическом, культурном и социальном развитии. Благодаря австрийскому и американскому экономисту Йозефу Шумпетеру в научном обиходе теория закрепилась под названием "Циклы Кондратьева".
 
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