https://1prime.ru/20261109/kurbanov-875041863.html
Курбанов назначен замглавы Минфина
Курбанов назначен замглавы Минфина - 09.11.2026, ПРАЙМ
Курбанов назначен замглавы Минфина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбана Курбанова... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:05+0300
2026-11-09T19:05+0300
2026-11-09T19:05+0300
финансы
россия
михаил мишустин
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875041863.jpg?1794240356
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбана Курбанова заместителем министра финансов, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Курбанова Курбана Темирлановича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.
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финансы, россия, михаил мишустин, минфин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минфин
Курбанов назначен замглавы Минфина
Глава департамента бюджетной политики Минфина Курбанов назначен замглавы Минфина