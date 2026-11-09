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Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается - 09.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:17+0300
2026-11-09T13:19+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.55 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,34 рубля. В начале текущей недели не исключено сохранение давления на рубль, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Этому будут способствовать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и рост с понедельника объемов покупок валюты по бюджетному правилу (в эквиваленте до 15 миллиарда рублей в день против 12,1 миллиарда в октябре). Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 рубля и закреплению доллара выше 83 рублей", - поясняет он. Однако во второй половине недели ожидается стабилизация курсов основных мировых валют к рублю на достигнутых уровнях и попытки рубля перейти к восстановлению, говорит Зварич.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
13:17 09.11.2026 (обновлено: 13:19 09.11.2026)
 
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается

Курс юаня на Московской бирже в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.55 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,34 рубля.
В начале текущей недели не исключено сохранение давления на рубль, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Этому будут способствовать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и рост с понедельника объемов покупок валюты по бюджетному правилу (в эквиваленте до 15 миллиарда рублей в день против 12,1 миллиарда в октябре). Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 рубля и закреплению доллара выше 83 рублей", - поясняет он.
Однако во второй половине недели ожидается стабилизация курсов основных мировых валют к рублю на достигнутых уровнях и попытки рубля перейти к восстановлению, говорит Зварич.
 
РынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
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