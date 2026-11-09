https://1prime.ru/20261109/kurs-875026700.html
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается - 09.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:17+0300
2026-11-09T13:17+0300
2026-11-09T13:19+0300
рынок
богдан зварич
псб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026700.jpg?1794219547
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.55 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,34 рубля. В начале текущей недели не исключено сохранение давления на рубль, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Этому будут способствовать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и рост с понедельника объемов покупок валюты по бюджетному правилу (в эквиваленте до 15 миллиарда рублей в день против 12,1 миллиарда в октябре). Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 рубля и закреплению доллара выше 83 рублей", - поясняет он. Однако во второй половине недели ожидается стабилизация курсов основных мировых валют к рублю на достигнутых уровнях и попытки рубля перейти к восстановлению, говорит Зварич.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю в начале недели умеренно повышается
Курс юаня на Московской бирже в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале недели умеренно повышается до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.55 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,34 рубля.
В начале текущей недели не исключено сохранение давления на рубль, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Этому будут способствовать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и рост с понедельника объемов покупок валюты по бюджетному правилу (в эквиваленте до 15 миллиарда рублей в день против 12,1 миллиарда в октябре). Это может привести к подъему юаня к верхней границе диапазона 12-12,5 рубля и закреплению доллара выше 83 рублей", - поясняет он.
Однако во второй половине недели ожидается стабилизация курсов основных мировых валют к рублю на достигнутых уровнях и попытки рубля перейти к восстановлению, говорит Зварич.