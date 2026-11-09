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"Позиции достаточно сбалансированы": юань закрепился выше 12,3 рубля

"Позиции достаточно сбалансированы": юань закрепился выше 12,3 рубля - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Позиции достаточно сбалансированы": юань закрепился выше 12,3 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник умеренно повышается, закрепляясь выше уровня 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:49+0300

2026-11-09T15:49+0300

2026-11-09T16:01+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник умеренно повышается, закрепляясь выше уровня 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.22 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 12,33 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,35 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,52 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,26 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в начале недели умеренно повышается третью сессию подряд. Курс закрепляется в верхней половине диапазона 12-12,5 рубля за юань. "Основными факторами давления на российскую валюту остаются покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и снижение нефтяных котировок. Цена марки Brent уже опустилась ниже ключевых 100 долларов за баррель", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,38% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,28% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.21 мск снижалась на 3,5%, до 94,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,4%, до 101,9 пункта. Прогнозы Против рубля играет нефть, упавшая в цене на 20% с конца октября, считает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Данный фактор крайне волатильный, следовательно, велика вероятность, что и рубль будет штормить в ноябре. Потенциал его укрепления в какой-то мере ограничит Минфин, увеличив в ноябре покупку валюты. В базовом сценарии ожидаем бокового движения курса в коридоре 81–83 рубля за доллар", - добавляет он. Риски для этого прогноза видим в существенном изменении объема продаж валюты экспортерами и спроса на импорт, как и в снижении цен на нефть, говорит Коныгин. В начале текущей недели и до середины ноября ожидаются колебания курса доллара в диапазоне 79,8-83,9 рубля, считает Соболев из "Альфа-Форекс". "Позиции рубля и американской валюты сейчас выглядят достаточно сбалансированными. Интерес к рублю поддерживает высокая процентная ставка", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, сергей коныгин, минфин, "синара"