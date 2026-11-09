https://1prime.ru/20261109/lavrov-875032735.html

Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий

Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий - 09.11.2026, ПРАЙМ

Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий

Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий в различных сферах, что будет способствовать развитию двусторонних отношений и... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:08+0300

2026-11-09T15:08+0300

2026-11-09T15:08+0300

россия

мировая экономика

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий в различных сферах, что будет способствовать развитию двусторонних отношений и увеличению товарооборота, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Нас связывает 160-летняя история дружбы с 1969 года, с момента обмена посольствами - постоянными, функционально нацеленными на развитие отношений - накопился солидный потенциал сотрудничества и в экономике, в научно-технической, военно-технической, гуманитарной, образовательной и других сферах", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Перу Карлосом Эспой. По словам министра, созданы эффективные механизмы реализации этого потенциала, включая межправительственные комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, военно-техническому сотрудничеству, а также аналогичный механизм по взаимодействию в сфере предотвращения и преодоления последствий стихийных бедствий. "Они (межправительственные комиссии - ред.) достаточно длительный период, уже несколько лет как, не собирались, и сегодня, по-моему, мы договорились активизировать их работу, которая имеет важное практическое значение для развития наших отношений, повышения торгового оборота и, соответственно, это будет отвечать интересам наших граждан", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, перу, сергей лавров, мид