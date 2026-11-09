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Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий
Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий - 09.11.2026, ПРАЙМ
Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий
Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий в различных сферах, что будет способствовать развитию двусторонних отношений и... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:08+0300
2026-11-09T15:08+0300
россия
мировая экономика
перу
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий в различных сферах, что будет способствовать развитию двусторонних отношений и увеличению товарооборота, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Нас связывает 160-летняя история дружбы с 1969 года, с момента обмена посольствами - постоянными, функционально нацеленными на развитие отношений - накопился солидный потенциал сотрудничества и в экономике, в научно-технической, военно-технической, гуманитарной, образовательной и других сферах", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Перу Карлосом Эспой. По словам министра, созданы эффективные механизмы реализации этого потенциала, включая межправительственные комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, военно-техническому сотрудничеству, а также аналогичный механизм по взаимодействию в сфере предотвращения и преодоления последствий стихийных бедствий. "Они (межправительственные комиссии - ред.) достаточно длительный период, уже несколько лет как, не собирались, и сегодня, по-моему, мы договорились активизировать их работу, которая имеет важное практическое значение для развития наших отношений, повышения торгового оборота и, соответственно, это будет отвечать интересам наших граждан", - отметил он.
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4.7
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россия, мировая экономика, перу, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ПЕРУ, Сергей Лавров, МИД
15:08 09.11.2026
 
Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправкомиссий

Лавров: Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия и Перу договорились активизировать работу межправительственных комиссий в различных сферах, что будет способствовать развитию двусторонних отношений и увеличению товарооборота, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нас связывает 160-летняя история дружбы с 1969 года, с момента обмена посольствами - постоянными, функционально нацеленными на развитие отношений - накопился солидный потенциал сотрудничества и в экономике, в научно-технической, военно-технической, гуманитарной, образовательной и других сферах", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Перу Карлосом Эспой.
По словам министра, созданы эффективные механизмы реализации этого потенциала, включая межправительственные комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, военно-техническому сотрудничеству, а также аналогичный механизм по взаимодействию в сфере предотвращения и преодоления последствий стихийных бедствий.
"Они (межправительственные комиссии - ред.) достаточно длительный период, уже несколько лет как, не собирались, и сегодня, по-моему, мы договорились активизировать их работу, которая имеет важное практическое значение для развития наших отношений, повышения торгового оборота и, соответственно, это будет отвечать интересам наших граждан", - отметил он.
 
РОССИЯМировая экономикаПЕРУСергей ЛавровМИД
 
 
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