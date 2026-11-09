https://1prime.ru/20261109/likhachev-875045325.html

Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев

Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев - 09.11.2026, ПРАЙМ

Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев

Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС - ее персонала, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:15+0300

2026-11-09T22:15+0300

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киев

энергодар

украина

алексей лихачев

запорожская аэс

росатом

всу

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС - ее персонала, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.В понедельник из-за удара ВСУ погиб электрослесарь Запорожской АЭС, таким образом, за две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника ЗАЭС, а всего с апреля 2026 года - 14, заявил Лихачев."Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили свое внимание на происходящее в Энергодаре? Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС – тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?" - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Он также задался вопросом, можно ли считать наивными тех, кто принимает решения в интересах украинской политики."Или это сознательное желание довести ситуацию до точки, когда назад дороги уже не будет?" - добавил глава "Росатома".По его словам, пока представители западных стран всеми силами избегают ответов на вопросы, сотрудники ЗАЭС погибают."Мы продолжаем хоронить наших ребят. И искренне гордимся теми, кто каждый день продолжает выходить на смену в интересах всех, независимо от страны и национальности", - подчеркнул Лихачев.

https://1prime.ru/20261109/zaporozhskaya-875045019.html

киев

энергодар

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киев, энергодар, украина, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом, всу