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Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев - 09.11.2026, ПРАЙМ
Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС - ее персонала, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:15+0300
2026-11-09T22:15+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС - ее персонала, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.В понедельник из-за удара ВСУ погиб электрослесарь Запорожской АЭС, таким образом, за две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника ЗАЭС, а всего с апреля 2026 года - 14, заявил Лихачев."Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили свое внимание на происходящее в Энергодаре? Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС – тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?" - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Он также задался вопросом, можно ли считать наивными тех, кто принимает решения в интересах украинской политики."Или это сознательное желание довести ситуацию до точки, когда назад дороги уже не будет?" - добавил глава "Росатома".По его словам, пока представители западных стран всеми силами избегают ответов на вопросы, сотрудники ЗАЭС погибают."Мы продолжаем хоронить наших ребят. И искренне гордимся теми, кто каждый день продолжает выходить на смену в интересах всех, независимо от страны и национальности", - подчеркнул Лихачев.
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киев, энергодар, украина, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом, всу
Киев, Энергодар, УКРАИНА, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом, ВСУ
Киев приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: Киев фактически приступил к ликвидации системы безопасности ЗАЭС
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Киев фактически приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС - ее персонала, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В понедельник из-за удара ВСУ
погиб электрослесарь Запорожской АЭС
, таким образом, за две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника ЗАЭС, а всего с апреля 2026 года - 14, заявил Лихачев
.
"Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили свое внимание на происходящее в Энергодаре
? Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина
фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС – тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы
и обеспечивает?" - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом
".
Он также задался вопросом, можно ли считать наивными тех, кто принимает решения в интересах украинской политики.
"Или это сознательное желание довести ситуацию до точки, когда назад дороги уже не будет?" - добавил глава "Росатома".
По его словам, пока представители западных стран всеми силами избегают ответов на вопросы, сотрудники ЗАЭС погибают.
"Мы продолжаем хоронить наших ребят. И искренне гордимся теми, кто каждый день продолжает выходить на смену в интересах всех, независимо от страны и национальности", - подчеркнул Лихачев.
Четыре сотрудника ЗАЭС погибли за две недели от ударов ВСУ, заявил Лихачев