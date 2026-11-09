https://1prime.ru/20261109/mak-875026065.html

МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области

МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области - 09.11.2026, ПРАЙМ

МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самодельного автожира в Тверской области, она приступила к работе,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:56+0300

2026-11-09T12:56+0300

2026-11-09T12:58+0300

бизнес

россия

общество

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самодельного автожира в Тверской области, она приступила к работе, сообщил комитет. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало 1 ноября, что в Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот при этом погиб. Проводится проверка. "01.11.2026 в районе населенного пункта Мельгуново Тверской области произошло авиационное происшествие с автожиром без регистрационных и опознавательных знаков, принадлежащим частному лицу. Находившийся на борту пилот погиб. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , межгосударственный авиационный комитет