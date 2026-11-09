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МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области - 09.11.2026, ПРАЙМ
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МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области
МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области - 09.11.2026, ПРАЙМ
МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самодельного автожира в Тверской области, она приступила к работе,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:56+0300
2026-11-09T12:58+0300
бизнес
россия
общество
межгосударственный авиационный комитет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875026065.jpg?1794218315
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самодельного автожира в Тверской области, она приступила к работе, сообщил комитет. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало 1 ноября, что в Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот при этом погиб. Проводится проверка. "01.11.2026 в районе населенного пункта Мельгуново Тверской области произошло авиационное происшествие с автожиром без регистрационных и опознавательных знаков, принадлежащим частному лицу. Находившийся на борту пилот погиб. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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бизнес, россия, общество , межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Межгосударственный авиационный комитет
12:56 09.11.2026 (обновлено: 12:58 09.11.2026)
 
МАК начал расследование крушения самодельного автожира в Тверской области

МАК начал расследование крушения самодельного воздушного судна в Тверской области

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самодельного автожира в Тверской области, она приступила к работе, сообщил комитет.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщало 1 ноября, что в Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот при этом погиб. Проводится проверка.
"01.11.2026 в районе населенного пункта Мельгуново Тверской области произошло авиационное происшествие с автожиром без регистрационных и опознавательных знаков, принадлежащим частному лицу. Находившийся на борту пилот погиб. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
 
БизнесРОССИЯОбществоМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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