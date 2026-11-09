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Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией
Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией - 09.11.2026, ПРАЙМ
Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией
Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Россия занимает прочные позиции на международной арене, несмотря на действия Евросоюза,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:07+0300
2026-11-09T22:07+0300
россия
мировая экономика
вена
норвегия
европа
михаил ульянов
александр стубб
владимир путин
ес
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Россия занимает прочные позиции на международной арене, несмотря на действия Евросоюза, он также призвал ЕС извиниться перед РФ. "Россия твердо держит позиции на международной арене, несмотря на то, что Евросоюз пытался нанести стране стратегическое поражение и изолировать ее... Пришло время ЕС извиниться перед Россией", - написал Мема на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Ульянов в своей публикации в соцсети X назвал честным признанием слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который призвал европейцев согласиться с тем, что Европе не удалось изолировать Россию. Норвежский премьер таким образом прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с РФ. В конце октября по инициативе норвежской и финской стороны состоялся телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, мировая экономика, вена, норвегия, европа, михаил ульянов, александр стубб, владимир путин, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Вена, НОРВЕГИЯ, ЕВРОПА, Михаил Ульянов, Александр Стубб, Владимир Путин, ЕС
22:07 09.11.2026
 
Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией

Финский политик Мема призвал ЕС извиниться перед Россией за свои действия

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Россия занимает прочные позиции на международной арене, несмотря на действия Евросоюза, он также призвал ЕС извиниться перед РФ.
"Россия твердо держит позиции на международной арене, несмотря на то, что Евросоюз пытался нанести стране стратегическое поражение и изолировать ее... Пришло время ЕС извиниться перед Россией", - написал Мема на своей странице в соцсети X, отвечая на публикацию постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Ульянов в своей публикации в соцсети X назвал честным признанием слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который призвал европейцев согласиться с тем, что Европе не удалось изолировать Россию. Норвежский премьер таким образом прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с РФ.
В конце октября по инициативе норвежской и финской стороны состоялся телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным.
 
РОССИЯМировая экономикаВенаНОРВЕГИЯЕВРОПАМихаил УльяновАлександр СтуббВладимир ПутинЕС
 
 
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