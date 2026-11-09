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МЭР готовит обращение в министерство туризма Мальдив
МЭР готовит обращение в министерство туризма Мальдив - 09.11.2026, ПРАЙМ
МЭР готовит обращение в министерство туризма Мальдив
Минэкономразвития РФ готовит обращение в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:39+0300
2026-11-09T14:39+0300
2026-11-09T14:39+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит обращение в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в отелях на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), крупнейший банк республики – Bank of Maldives при проведении расчетов предупреждает, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В частности, как отмечает РСТ, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в отелях.
"В настоящее время готовится обращение Минэкономразвития России в министерство туризма Мальдив и мосольство Мальдив в Российской Федерации по разрешению данной ситуации", - сказали в пресс-службе министерства.
Кроме того, будут организованы переговоры между Центральными банками двух стран.
РСТ направил в Минэкономразвития России и посольство России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике письмо с просьбой провести консультации о возможности беспрепятственного осуществления расчетов за пребывание российских туристов на островах, сообщили в пресс-службе союза.
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туризм, бизнес, россия, шри-ланка, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, Российский союз туриндустрии, РСТ
МЭР готовит обращение в министерство туризма Мальдив
МЭР готовит обращение в Мальдивы по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит обращение в министерство туризма Мальдив и посольство республики в России по разрешению ситуации с платежами за отдых россиян в отелях на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), крупнейший банк республики – Bank of Maldives при проведении расчетов предупреждает, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. В частности, как отмечает РСТ, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в отелях.
"В настоящее время готовится обращение Минэкономразвития России в министерство туризма Мальдив и мосольство Мальдив в Российской Федерации по разрешению данной ситуации", - сказали в пресс-службе министерства.
Кроме того, будут организованы переговоры между Центральными банками двух стран.
РСТ направил в Минэкономразвития России и посольство России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике письмо с просьбой провести консультации о возможности беспрепятственного осуществления расчетов за пребывание российских туристов на островах, сообщили в пресс-службе союза.