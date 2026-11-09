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Объем ФНБ за октябрь вырос до 13,055 триллиона рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Объем ФНБ за октябрь вырос до 13,055 триллиона рублей
Объем ФНБ за октябрь вырос до 13,055 триллиона рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
Объем ФНБ за октябрь вырос до 13,055 триллиона рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь вырос на 70,73 миллиарда рублей, до 13,055 триллиона рублей, а в долларах - на 8,268 миллиарда до... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T18:05+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь вырос на 70,73 миллиарда рублей, до 13,055 триллиона рублей, а в долларах - на 8,268 миллиарда до 162,06 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ."По состоянию на 1 ноября 2026 г. объем ФНБ составил 13 055 344,0 млн рублей или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 162 062,8 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте.Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,58 триллиона рублей или 44,42 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах.По состоянию на 1 ноября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 182,37 миллиарда китайских юаней, 131,74 килограмма золота в обезличенной форме, 344,5 миллиона рублей, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,33 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
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финансы, минфин рф, фнб
Финансы, Минфин РФ, ФНБ
18:05 09.11.2026 (обновлено: 18:17 09.11.2026)
 
Объем ФНБ за октябрь вырос до 13,055 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния вырос до 13,055 триллиона рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь вырос на 70,73 миллиарда рублей, до 13,055 триллиона рублей, а в долларах - на 8,268 миллиарда до 162,06 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ.
"По состоянию на 1 ноября 2026 г. объем ФНБ составил 13 055 344,0 млн рублей или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 162 062,8 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте.
Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,58 триллиона рублей или 44,42 миллиарда долларов (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах.
По состоянию на 1 ноября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 182,37 миллиарда китайских юаней, 131,74 килограмма золота в обезличенной форме, 344,5 миллиона рублей, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,33 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
 
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