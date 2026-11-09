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Минниханов оценил ситуацию с нефтехимическими компаниями в Татарстане

Минниханов оценил ситуацию с нефтехимическими компаниями в Татарстане - 09.11.2026, ПРАЙМ

Минниханов оценил ситуацию с нефтехимическими компаниями в Татарстане

Ситуация с нефтехимическими компаниями в Татарстане стабильная, все инвестиционные планы холдинг "Сибур" выдерживает, доложил президенту РФ Владимиру Путину... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:42+0300

2026-11-09T14:42+0300

2026-11-09T14:42+0300

россия

татарстан

рустам минниханов

владимир путин

сибур

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с нефтехимическими компаниями в Татарстане стабильная, все инвестиционные планы холдинг "Сибур" выдерживает, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. Путин в понедельник провел встречу с Миннихановым в Кремле. "В целом по "Сибур", "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" ситуация стабильная. Все инвестиционные планы "Сибур" выдерживает – то, о чем мы договорились", - сказал Минниханов, оценивая состояние в отрасли нефтехимии в республике.

татарстан

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россия, татарстан, рустам минниханов, владимир путин, сибур