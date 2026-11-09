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Минпромторг ожидает первый отбор по "кэшбэку за успех" в 2027 году - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг ожидает первый отбор по "кэшбэку за успех" в 2027 году
Минпромторг ожидает первый отбор по "кэшбэку за успех" в 2027 году - 09.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает первый отбор по "кэшбэку за успех" в 2027 году
Минпромторг России ожидает первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств, который известен как "кэшбэк за... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:15+0300
2026-11-09T15:15+0300
бизнес
финансы
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875032953.jpg?1794226533
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств, который известен как "кэшбэк за успех", в 2027 году, до конца текущего года планируется правовое урегулирования данной меры поддержки, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Химия - 2026". "Соответствующий проект постановления уже разработан. До конца года мы совместно с правительством планируем урегулировать ряд правовых аспектов и принять указанный проект постановления. Таким образом, первый отбор по механизму "кэшбэк за успех" планируется провести уже в 2027 году", - сказал министр. В рамках ВЭФ-2026 Алиханов пояснял, что механизм "кэшбэка за успех" предусматривает отбор проектов, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течении трех лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года. Также препарат должен быть оригинальным и первым в классе, то есть обладать уникальным механизмом фармакологического действия.
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бизнес, финансы, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Финансы, Антон Алиханов, Минпромторг
15:15 09.11.2026
 
Минпромторг ожидает первый отбор по "кэшбэку за успех" в 2027 году

Минпромторг ожидает первый отбор по механизму "кэшбэка за успех" в 2027 году

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств, который известен как "кэшбэк за успех", в 2027 году, до конца текущего года планируется правовое урегулирования данной меры поддержки, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах форума "Химия - 2026".
"Соответствующий проект постановления уже разработан. До конца года мы совместно с правительством планируем урегулировать ряд правовых аспектов и принять указанный проект постановления. Таким образом, первый отбор по механизму "кэшбэк за успех" планируется провести уже в 2027 году", - сказал министр.
В рамках ВЭФ-2026 Алиханов пояснял, что механизм "кэшбэка за успех" предусматривает отбор проектов, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течении трех лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года.
Также препарат должен быть оригинальным и первым в классе, то есть обладать уникальным механизмом фармакологического действия.
 
БизнесФинансыАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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