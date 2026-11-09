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Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС - 09.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:47+0300
2026-11-09T19:47+0300
михаил мишустин
фтс
фтс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875042739.jpg?1794242821
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Коростелеву Анну Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе. Ранее Коростелева занимала должность начальника Главного управления федеральных доходов и таможенного регулирования ФТС России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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михаил мишустин, фтс, фтс россии
Михаил Мишустин, ФТС, ФТС России
19:47 09.11.2026
 
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС

Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя ФТС

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Коростелеву Анну Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе.
Ранее Коростелева занимала должность начальника Главного управления федеральных доходов и таможенного регулирования ФТС России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
 
Михаил МишустинФТСФТС России
 
 
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