https://1prime.ru/20261109/mishustin-875042739.html
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС - 09.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:47+0300
2026-11-09T19:47+0300
2026-11-09T19:47+0300
михаил мишустин
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Коростелеву Анну Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе.
Ранее Коростелева занимала должность начальника Главного управления федеральных доходов и таможенного регулирования ФТС России, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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михаил мишустин, фтс, фтс россии
Михаил Мишустин, ФТС, ФТС России
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем главы ФТС
Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя ФТС
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Коростелеву Анну Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе.
Ранее Коростелева занимала должность начальника Главного управления федеральных доходов и таможенного регулирования ФТС России, сообщили РИА Новости в ведомстве.