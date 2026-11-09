https://1prime.ru/20261109/mosbirzha-875019473.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Уралсиб"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Уралсиб" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Уралсиб"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по низколиквидным ценным бумагам банка "Уралсиб" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:46+0300
2026-11-09T10:46+0300
2026-11-09T10:50+0300
рынок
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уралсиб
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по низколиквидным ценным бумагам банка "Уралсиб" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "УралСиб ао. По состоянию на 10:16:00 текущая цена составила 0.1729 рубля (Отклонение – 20.07 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0.144 рубля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 10.20 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.50 мск. По состоянию на 10.25 мск акции "Уралсиба" дорожают на 17,99% относительно предыдущего закрытия, до 0,1699 рубля за бумагу. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, торги, финансы, уралсиб, мосбиржа
Рынок, Торги, Финансы, Уралсиб, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Уралсиб"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциям банка "Уралсиб"
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по низколиквидным ценным бумагам банка "Уралсиб" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"УралСиб ао. По состоянию на 10:16:00 текущая цена составила 0.1729 рубля (Отклонение – 20.07 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0.144 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 10.20 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.50 мск.
По состоянию на 10.25 мск акции "Уралсиба" дорожают на 17,99% относительно предыдущего закрытия, до 0,1699 рубля за бумагу.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).