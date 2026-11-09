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Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38%
Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T19:08+0300
2026-11-09T19:08+0300
2026-11-09T19:08+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2473,14 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38%
Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,38%