https://1prime.ru/20261109/mosbirzha-875042047.html

Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38%

Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,38%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T19:08+0300

2026-11-09T19:08+0300

2026-11-09T19:08+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2473,14 пункта.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа