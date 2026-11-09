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Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД - 09.11.2026, ПРАЙМ
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
россия
алексей тайчер
трансфин-м
мосгорсуд
ржд
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор в части срока оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства. Никулинский суд столицы в апреле приговорил Тайчера к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2 миллиона рублей и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Он не признал вину и настаивал на оправдании. По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей. ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к четырем годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
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россия, алексей тайчер, трансфин-м, мосгорсуд, ржд
РОССИЯ, Алексей Тайчер, Трансфин-М, Мосгорсуд, РЖД
15:43 09.11.2026
 
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД

Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД Тайчеру

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор в части срока оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
Никулинский суд столицы в апреле приговорил Тайчера к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2 миллиона рублей и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Он не признал вину и настаивал на оправдании.
По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей.
ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к четырем годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
 
РОССИЯАлексей ТайчерТрансфин-ММосгорсудРЖД
 
 
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