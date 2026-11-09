https://1prime.ru/20261109/mosgorsud-875034613.html
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД - 09.11.2026, ПРАЙМ
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
2026-11-09T15:43+0300
россия
алексей тайчер
трансфин-м
мосгорсуд
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875034613.jpg?1794228182
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор в части срока оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
Никулинский суд столицы в апреле приговорил Тайчера к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2 миллиона рублей и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Он не признал вину и настаивал на оправдании.
По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей.
ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к четырем годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей тайчер, трансфин-м, мосгорсуд, ржд
РОССИЯ, Алексей Тайчер, Трансфин-М, Мосгорсуд, РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД
Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор экс-советнику главы РЖД Тайчеру
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд оставил в силе 11-летний приговор бывшему советнику главы РЖД и экс-совладельцу лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексею Тайчеру за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор в части срока оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
Никулинский суд столицы в апреле приговорил Тайчера к 11 годам лишения свободы со штрафом в 2 миллиона рублей и запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Он не признал вину и настаивал на оправдании.
По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей.
ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к четырем годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.