Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20261109/moshenniki-875020828.html
В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей
В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей
Мошенники выманили у жителя Ульяновска почти 4,5 миллиона рублей, вступив с ним в контракт под предлогом увеличения пенсии, а потом запугав уголовной... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:19+0300
2026-11-09T11:19+0300
мошенничество
общество
ульяновск
умвд
фсб
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875020828.jpg?1794212345
САРАТОВ, 9 ноя – ПРАЙМ. Мошенники выманили у жителя Ульяновска почти 4,5 миллиона рублей, вступив с ним в контракт под предлогом увеличения пенсии, а потом запугав уголовной ответственностью, сообщили в региональном УМВД. В воскресенье в полицию обратился 66-летний житель Засвияжского района Ульяновска с заявлением о мошенничестве. Он 20 октября ответил на звонок с неизвестного номера и в течение недели общался с мошенниками, отдам двум молодым курьерам в общей сложности обналиченные сбережения на 4,44 миллиона рублей. "Первая звонившая, выяснив персональные данные и возраст собеседника, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и убедила потерпевшего в необходимости произвести перерасчет пенсии в связи с предстоящим значительным ее увеличением. Пенсионер, поверив радостному сообщению, вступил в диалог с мошенницей и продиктовал ей код из полученного сообщения", - рассказали в пресс-службе УМВД. Следующий звонивший аферист представился сотрудником портала "Финуслуги" и проинформировал о несанкционированных финансовых операциях на банковских счетах потерпевшего. Якобы от имени пенсионера пытались оформить кредиты. Затем вступил в дело лжесотрудник ФСБ, заявивший, что мужчина является пособником иностранных террористов и ему грозит уголовная ответственность. Он убедил его передать деньги "инкассаторам" в целях якобы их проверки на подлинность. Обман вскрылся, когда пенсионер рассказал обо всем родственникам, уточнили в полиции. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ульяновск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ульяновск, умвд, фсб, мошенники
Мошенничество, Общество , Ульяновск, УМВД, ФСБ, МОШЕННИКИ
11:19 09.11.2026
 
В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей

В Ульяновске мошенники выманили почти 4,5 миллиона рублей под предлогом увеличения пенсии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
САРАТОВ, 9 ноя – ПРАЙМ. Мошенники выманили у жителя Ульяновска почти 4,5 миллиона рублей, вступив с ним в контракт под предлогом увеличения пенсии, а потом запугав уголовной ответственностью, сообщили в региональном УМВД.
В воскресенье в полицию обратился 66-летний житель Засвияжского района Ульяновска с заявлением о мошенничестве. Он 20 октября ответил на звонок с неизвестного номера и в течение недели общался с мошенниками, отдам двум молодым курьерам в общей сложности обналиченные сбережения на 4,44 миллиона рублей.
"Первая звонившая, выяснив персональные данные и возраст собеседника, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и убедила потерпевшего в необходимости произвести перерасчет пенсии в связи с предстоящим значительным ее увеличением. Пенсионер, поверив радостному сообщению, вступил в диалог с мошенницей и продиктовал ей код из полученного сообщения", - рассказали в пресс-службе УМВД.
Следующий звонивший аферист представился сотрудником портала "Финуслуги" и проинформировал о несанкционированных финансовых операциях на банковских счетах потерпевшего. Якобы от имени пенсионера пытались оформить кредиты. Затем вступил в дело лжесотрудник ФСБ, заявивший, что мужчина является пособником иностранных террористов и ему грозит уголовная ответственность. Он убедил его передать деньги "инкассаторам" в целях якобы их проверки на подлинность.
Обман вскрылся, когда пенсионер рассказал обо всем родственникам, уточнили в полиции. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
 
МошенничествоОбществоУльяновскУМВДФСБМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала