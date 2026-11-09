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В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей

В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Ульяновске мошенники выманили у пенсионера почти 4,5 миллиона рублей

Мошенники выманили у жителя Ульяновска почти 4,5 миллиона рублей, вступив с ним в контракт под предлогом увеличения пенсии, а потом запугав уголовной... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:19+0300

2026-11-09T11:19+0300

2026-11-09T11:19+0300

мошенничество

общество

ульяновск

умвд

фсб

мошенники

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САРАТОВ, 9 ноя – ПРАЙМ. Мошенники выманили у жителя Ульяновска почти 4,5 миллиона рублей, вступив с ним в контракт под предлогом увеличения пенсии, а потом запугав уголовной ответственностью, сообщили в региональном УМВД. В воскресенье в полицию обратился 66-летний житель Засвияжского района Ульяновска с заявлением о мошенничестве. Он 20 октября ответил на звонок с неизвестного номера и в течение недели общался с мошенниками, отдам двум молодым курьерам в общей сложности обналиченные сбережения на 4,44 миллиона рублей. "Первая звонившая, выяснив персональные данные и возраст собеседника, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и убедила потерпевшего в необходимости произвести перерасчет пенсии в связи с предстоящим значительным ее увеличением. Пенсионер, поверив радостному сообщению, вступил в диалог с мошенницей и продиктовал ей код из полученного сообщения", - рассказали в пресс-службе УМВД. Следующий звонивший аферист представился сотрудником портала "Финуслуги" и проинформировал о несанкционированных финансовых операциях на банковских счетах потерпевшего. Якобы от имени пенсионера пытались оформить кредиты. Затем вступил в дело лжесотрудник ФСБ, заявивший, что мужчина является пособником иностранных террористов и ему грозит уголовная ответственность. Он убедил его передать деньги "инкассаторам" в целях якобы их проверки на подлинность. Обман вскрылся, когда пенсионер рассказал обо всем родственникам, уточнили в полиции. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ульяновск

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общество , ульяновск, умвд, фсб, мошенники