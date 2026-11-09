https://1prime.ru/20261109/moshenniki-875021564.html

Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх

Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх - 09.11.2026, ПРАЙМ

Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх

Мошенники создают фейковые аккаунты популярных блогеров и предлагают детям приобрести игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей, рассказала... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

2026-11-09T11:45+0300

мошенничество

технологии

мошенники

общество

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты популярных блогеров и предлагают детям приобрести игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей, рассказала адвокат по уголовным делам Вероника Полякова. "Злоумышленники создают фейковые профили популярных блогеров и от их имени предлагают "выгодно" купить игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей. Получив доступ, мошенники тратят средства на игровую валюту или подарочные карты и перепродают их", - пишут "Известия" со ссылкой на Полякову. Еще одна мошенническая схема строится на запугивании: злоумышленник знакомится с ребенком в чате, переносит диалог в мессенджер и представляется сотрудником кибербезопасности, обвиняя в якобы совершенном правонарушении и угрожая задержанием, отметила адвокат. "Под давлением страха ребенок может похитить деньги у родителей и передать их курьерам, искренне веря, что так он "исправляет ошибку", - добавила Полякова. Также , по ее словам, мошенники могут заманить ребенка раздачей бесплатных бонусов. В YouTube появляются ролики с обещанием бесплатных робуксов или гемов, а в описании размещают фишинговые ссылки, пояснила эксперт. Ребенка просят ввести номер телефона и код подтверждения, который на деле позволяет мошенникам войти в его аккаунт в мессенджере, читать переписку, скачивать фото и рассылать сообщения от его имени, отметила Полякова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мошенники, общество