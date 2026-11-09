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Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх
Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх - 09.11.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх
Мошенники создают фейковые аккаунты популярных блогеров и предлагают детям приобрести игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей, рассказала... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:45+0300
2026-11-09T11:45+0300
мошенничество
технологии
мошенники
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875021564.jpg?1794213902
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты популярных блогеров и предлагают детям приобрести игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей, рассказала адвокат по уголовным делам Вероника Полякова. "Злоумышленники создают фейковые профили популярных блогеров и от их имени предлагают "выгодно" купить игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей. Получив доступ, мошенники тратят средства на игровую валюту или подарочные карты и перепродают их", - пишут "Известия" со ссылкой на Полякову. Еще одна мошенническая схема строится на запугивании: злоумышленник знакомится с ребенком в чате, переносит диалог в мессенджер и представляется сотрудником кибербезопасности, обвиняя в якобы совершенном правонарушении и угрожая задержанием, отметила адвокат. "Под давлением страха ребенок может похитить деньги у родителей и передать их курьерам, искренне веря, что так он "исправляет ошибку", - добавила Полякова. Также , по ее словам, мошенники могут заманить ребенка раздачей бесплатных бонусов. В YouTube появляются ролики с обещанием бесплатных робуксов или гемов, а в описании размещают фишинговые ссылки, пояснила эксперт. Ребенка просят ввести номер телефона и код подтверждения, который на деле позволяет мошенникам войти в его аккаунт в мессенджере, читать переписку, скачивать фото и рассылать сообщения от его имени, отметила Полякова.
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192
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технологии, мошенники, общество
Мошенничество, Технологии, МОШЕННИКИ, Общество
11:45 09.11.2026
 
Адвокат рассказала о схемах мошенников в онлайн-играх

Полякова: мошенники предлагают купить игровые предметы через фейковые аккаунты блогеров

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты популярных блогеров и предлагают детям приобрести игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей, рассказала адвокат по уголовным делам Вероника Полякова.
"Злоумышленники создают фейковые профили популярных блогеров и от их имени предлагают "выгодно" купить игровые предметы, требуя данные банковской карты родителей. Получив доступ, мошенники тратят средства на игровую валюту или подарочные карты и перепродают их", - пишут "Известия" со ссылкой на Полякову.
Еще одна мошенническая схема строится на запугивании: злоумышленник знакомится с ребенком в чате, переносит диалог в мессенджер и представляется сотрудником кибербезопасности, обвиняя в якобы совершенном правонарушении и угрожая задержанием, отметила адвокат.
"Под давлением страха ребенок может похитить деньги у родителей и передать их курьерам, искренне веря, что так он "исправляет ошибку", - добавила Полякова.
Также , по ее словам, мошенники могут заманить ребенка раздачей бесплатных бонусов. В YouTube появляются ролики с обещанием бесплатных робуксов или гемов, а в описании размещают фишинговые ссылки, пояснила эксперт. Ребенка просят ввести номер телефона и код подтверждения, который на деле позволяет мошенникам войти в его аккаунт в мессенджере, читать переписку, скачивать фото и рассылать сообщения от его имени, отметила Полякова.
 
МошенничествоТехнологииМОШЕННИКИОбщество
 
 
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