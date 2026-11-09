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Заседание российско-пакистанской комиссии состоится 25 ноября в Москве - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Заседание российско-пакистанской комиссии состоится 25 ноября в Москве
Заседание российско-пакистанской комиссии состоится 25 ноября в Москве - 09.11.2026, ПРАЙМ
Заседание российско-пакистанской комиссии состоится 25 ноября в Москве
Заседание межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) состоится 25 ноября в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T20:05+0300
2026-11-09T20:05+0300
россия
мировая экономика
пакистан
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заседание межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) состоится 25 ноября в Москве, сообщило Минэнерго России. "11-е заседание российско-пакистанской МПК состоится 25 ноября в Москве", - говорится в сообщении российского министерства. В понедельник министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел заседание российской части МПК. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и российских компаний. Цивилев и министр энергетики Пакистана Аваис Легари являются сопредседателями МПК, напомнили в Минэнерго РФ. В ходе заседания обсуждалась подготовка двусторонних документов и реализация перспективных совместных проектов. Так, на финальной стадии подготовки к подписанию находится более десяти документов о сотрудничестве в разных сферах. В сфере энергетики участниками была рассмотрена возможность партнерства с пакистанскими коллегами в области повышения энергоэффективности, применения систем накопления энергии, поставок российских энергоресурсов, строительства новых и модернизации действующих ГЭС, а также защиты объектов ТЭК от киберугроз. В части транспорта на заседании обсуждалось развитие морских перевозок и расширение взаимодействия в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". В отрасли промышленности - возможность промышленного сотрудничества, включая восстановление Карачинского металлургического комбината. Также обсуждалось взаимодействие стран в здравоохранении, включая возможность локализации производства российского инсулина в Пакистане. В области сельского хозяйства в числе перспективных направлений - расширение сотрудничества в сфере минеральных удобрений, развитие селекции сельскохозяйственных культур и научно-технологического взаимодействия, а также поставки вакцин для животных. В образовании - взаимное признание образования и квалификаций, а в культуре - развитие культурных связей между двумя странами.
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россия, мировая экономика, пакистан, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Мировая экономика, ПАКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
20:05 09.11.2026
 
Заседание российско-пакистанской комиссии состоится 25 ноября в Москве

Заседание российско-пакистанской межправкомиссии состоится 25 ноября в Москве

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заседание межправительственной российско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) состоится 25 ноября в Москве, сообщило Минэнерго России.
"11-е заседание российско-пакистанской МПК состоится 25 ноября в Москве", - говорится в сообщении российского министерства.
В понедельник министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел заседание российской части МПК. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и российских компаний. Цивилев и министр энергетики Пакистана Аваис Легари являются сопредседателями МПК, напомнили в Минэнерго РФ.
В ходе заседания обсуждалась подготовка двусторонних документов и реализация перспективных совместных проектов. Так, на финальной стадии подготовки к подписанию находится более десяти документов о сотрудничестве в разных сферах.
В сфере энергетики участниками была рассмотрена возможность партнерства с пакистанскими коллегами в области повышения энергоэффективности, применения систем накопления энергии, поставок российских энергоресурсов, строительства новых и модернизации действующих ГЭС, а также защиты объектов ТЭК от киберугроз.
В части транспорта на заседании обсуждалось развитие морских перевозок и расширение взаимодействия в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". В отрасли промышленности - возможность промышленного сотрудничества, включая восстановление Карачинского металлургического комбината. Также обсуждалось взаимодействие стран в здравоохранении, включая возможность локализации производства российского инсулина в Пакистане.
В области сельского хозяйства в числе перспективных направлений - расширение сотрудничества в сфере минеральных удобрений, развитие селекции сельскохозяйственных культур и научно-технологического взаимодействия, а также поставки вакцин для животных. В образовании - взаимное признание образования и квалификаций, а в культуре - развитие культурных связей между двумя странами.
 
РОССИЯМировая экономикаПАКИСТАНМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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