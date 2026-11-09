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"Москвич" испытал кроссоверы М70 и М90 при минус 41 градусе

"Москвич" испытал кроссоверы М70 и М90 при минус 41 градусе - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Москвич" испытал кроссоверы М70 и М90 при минус 41 градусе

Кроссоверы "Москвич М70" и "Москвич М90" испытывали в суровых зимних условиях России с температурой до минус 41 градуса Цельсия, сообщил производитель. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:23+0300

2026-11-09T13:23+0300

2026-11-09T13:30+0300

сургут

москва

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Кроссоверы "Москвич М70" и "Москвич М90" испытывали в суровых зимних условиях России с температурой до минус 41 градуса Цельсия, сообщил производитель. "Москвич М70" и "Москвич М90" прошли комплекс дорожных испытаний в суровых зимних условиях России. Во время тестов температура воздуха опускалась до минус 41 градуса Цельсия. "Москвич М70" прошел около 5 500 км, а "Москвич М90" — порядка 7 500 км", - говорится в сообщении. Специалисты проверяли холодный запуск, работу двигателя и трансмиссии, климатической системы, электронных ассистентов, систем обогрева, дверей, замков и других элементов автомобилей. Основной этап испытаний проходил в Сургуте в течение примерно двух недель. Температура воздуха колебалась от минус 12 градусов до минус 36 градусов Цельсия. Автомобили ежедневно эксплуатировались по заранее разработанным маршрутам в городе и его окрестностях, в светлое и темное время суток и на различных типах дорог. "На несколько дней испытательная группа выезжала в Ноябрьск, где температура опустилась до минус 41 градуса Цельсия. Это позволило дополнительно оценить работу автомобилей и их систем при температурах ниже штатного диапазона эксплуатации, хотя согласно техническим условиям "Москвич М70" и "Москвич М90" предназначены для эксплуатации при температуре до минус 35 градусов Цельсия", - отмечает производитель. Отдельный комплекс испытаний был посвящен эффективности отопления салона, размораживания лобового стекла и зеркал, проверялась работа дверей, замков и ручек после длительной стоянки на морозе. Для "Москвич М90" отдельно тестировалась работа скрытых дверных ручек. После завершения основного этапа в Сургуте автомобили своим ходом вернулись в Москву. Длительный пробег позволил дополнительно оценить их поведение на различных типах дорог, топливную экономичность, эффективность работы стеклоочистителей и омывателей, а также аэродинамику и работу уплотнителей, позволяющие снижать загрязнение стекол, зеркал, дверных проемов и подкапотного пространства. "Комплекс зимних испытаний позволил оценить работу ключевых систем "Москвич М70" и "Москвич М90" в условиях продолжительных морозов, низких температур, снега и сложной дорожной обстановки, характерных для эксплуатации автомобилей в российских регионах", - отмечает "Москвич". "Москвич" — российский автомобильный бренд с многолетней историей и собственным производством в Москве. Предприятие выпускают городские кроссоверы "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е", а также "Москвич 3 РУ" для людей с ограниченными возможностями. В 2026 году линейку дополнили кроссоверы "Москвич М70" и "Москвич М90". Параллельно предприятие развивает контрактное производство — завод выступает технологической площадкой, где выпускаются электромобили партнерских брендов UMO и "Атом". Дилерская сеть бренда "Москвич" насчитывает более 80 дилерских предприятий, которые гарантируют высокий уровень сервиса.

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сургут, москва